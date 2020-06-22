Korona virüs ile ormanlar yaban hayvanlarına kaldı

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların ardından ormanlar yaban hayvanlarına kaldı. Süreçte eko sisteme insanların önemli derecede azaldığı Gaziantep ormanlarında bir çok nesli tükenen ve sayısı azalan yaban hayvan türü foto kapanlara yakalandı.

Tüm dünyada yaşanan korona virüs sürecinde insanların evlerine kapanması en çok yaban hayvanlarına yaradı. Gaziantep ormanlarına kurulan fotokapanlarda kırmızı sırtlanlardan kızıl geyik, karaca, kurt ve çakala kadar nesli tükenmek üzere olan ve sayıları her geçen gün azalan birçok hayvan türü görüntülendi. Kentteki ormanlarda farklı noktalara kurulan fotokapanlarda kurt, yaban domuzları, kızıl tilki, tavşan, çizgili sırtlan, kızıl geyik, karaca, çakal ve kuşların sürüler halinde yer aldığı görüntüler çekildi. Görüntülenen hayvan türlerinin hemen hepsinin ise nesli tükenmek üzere olan ve her gün sayısı azalan hayvan türleri olduğu öğrenilirken, fotokapana yakalanan hayvan türlerinin büyük bölümünün ise bölgedeki doğal yaşamlarında ilk kez görüntülendiği belirtildi.

Öte yandan fotokapanların kentteki Burç İslahiye, Nurdağı, Dülük ormanlarında kurulduğu kaydedildi.

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