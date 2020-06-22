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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te mercimek hasadı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey'e bağlı Hacıköprü Kırsal Mahallesi'nde gerçekleşen mercimek hasadına katıldı. Şahin, Gazi şehrin gastronomi kimliğini güçlendirmek amacıyla çiftçilere olan yardımlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince 500 çiftçiye verilen 60 ton sertifikalı mercimek tohumunun dağıtıldığını belirterek, çiftçinin yüzü gülerse dünyanın da yüzünün güleceğini söyledi.

Gaziantep'te mercimek hasadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey’e bağlı Hacıköprü Kırsal Mahallesi’nde gerçekleşen mercimek hasadına katıldı. Şahin, Gazi şehrin gastronomi kimliğini güçlendirmek amacıyla çiftçilere olan yardımlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince 500 çiftçiye verilen 60 ton sertifikalı mercimek tohumunun dağıtıldığını belirterek, çiftçinin yüzü gülerse dünyanın da yüzünün güleceğini söyledi.
Yeni tip Corona Virüs (COVID19) nedeniyle bir süreliğine ara verdiği ziyaretlerine yeni normal düzene geçişle devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir tarafından dağıtılan mercimek tohumu hasadının yapıldığı Hacıköprü Kırsal Mahallesi’ne gitti. Çiftçilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in tarım kültürünü korumak ve geliştirmek adına çiftçilere ile üreticilere yönelik yardımlar kapsamında büyükşehir olarak 500 çiftçiye 60 ton sertifikalı mercimek tohumu desteği yapıldığını anlattı, her ilçenin kendine özgü ihtisas alanına göre destek vermeye karar verdiklerini belirtti.
"Çiftçinin taleplerini gidermek zorundayız"
Mercimek hasadının yapıldığı Hacıköprü Mahallesi’nde konuşan Başkan Fatma Şahin, bereketli hilalin ortasında bulunduklarını ifade ederek, “Gaziantep, Mezopotamya’nın göbeğidir. Mezopotamya’nın en büyük gücü toprağıdır. En büyük gücümüz, güneşimizdir. Bunların hepsi bir berekettir. Çiftçiye dair, toprağa dair, hayvancılığa dair ve çevreye dair ne varsa çiftçimizin ve köylümüzün yanındayız. O yüzden bugün geldiğimiz noktada da ihtisaslaşıyoruz. Her ilçenin ayrı bir ihtiyacı var. Bu dönem bir çalıştay yaptık. Her ilçenin kendine özgü ihtisas alanına göre destek vermeye karar verdik. Nurdağı ve İslahiye tarafında üzüm ve biber öne çıkıyor. Oğuzeli’nde nar öne çıkıyor. Nizip ve Karkamış’ta da yoğun bir şekilde zeytin ve fıstık var. Yavuzeli ve Araban hattına geldiğimizde de sarımsağın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle büyük bir zenginliğin olduğu bu topraklarda çiftçinin taleplerini gidermek durumundayız. Şu an Şahinbey’deyiz. 1 milyon kişi yaşıyor. Şehir merkezinde her ne kadar ciddi bir yerleşim alanına sahip olsa da bu ilçemiz, topraklarındaki bereketi hala koruduğunu görüyoruz. Büyük bir lezzet yuvası. Mercimek tarlasındayız. Çiftçi kardeşlerimize mercimek tohumu yardımı yaptık. Toprağımız öyle büyük bir bereket ki ne verirsen 50 katını sana geri veriyor. Mercimek, hem lezzet hem şifadır. Özel bir üründür. Doktorlara sorduğunuz zamanda kansızlık problemi için önemli bir ürün niteliği taşıdığını söylediğini göreceksiniz. Eğer bir kansızlık sorunu varsa mercimek önemli bir ilaçtır. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Artık sağlık başlığı çok önemli bir kavram haline geldi. Gıda güvenliğimizi korumak zorundayız. Çiftçinin yüzünü güldürmeliyiz. Böyle olursa dünyanın da yüzü gülecektir” dedi.
"Meşhur olan ürünü güçlendirip üretiminde etkili olacağız"
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, yeni dönemde tarımsal anlamda çiftçiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Bölgemizde her ilçede hangi üretimimiz öne çıkıyorsa tarımsal anlamda çiftçimizin elini güçlendirmeyi hedefledik. Dolayısıyla Şahinbey bölgemizde kırmızı mercimeğimiz öne çıkıyor. Hangi ilçemiz neyi ile meşhursa destek verip meşhur olan ürünü güçlendirip üretiminde etkili olacağız ve üretimin artması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca rekoltenin artırılması ve pazarlanması için de koordineli çalışma anlayışını koruyacağız. Şehrin gastronomi kimliğini korumak adına tarladan başlayıp mutfaktan çıkana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz. Gaziantep hem kendine hem de Türkiye’ye yetebilen bir şehir durumuna gelecek” diye konuştu.
"Destek sizden üretim bizden"
Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mercimek hasadına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkürlerini dile getirerek, “Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin anavatanıdır. Kırmızı mercimeğin daha kaliteli olması için Başkanımız Fatma Şahin, 60 ton sertifikalı mercimek tohumu desteğinde bulundu. Başkanımız Fatma Şahin’e biz daha önce söz verdik, ‘Destek sizden üretim bizden' diyerek, sözümüzü yerine getirerek üretim oranımızı artıracağız” şeklinde konuştu.
Mercimek üretiminin deposu olacak
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, kırmızı mercimeğin Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ne özgü önemli bir ürün olduğuna dikkati çekerek, “Kırmızı mercimek şu anda sadece yurdumuz için yeterli geliyor. Ancak üretimi artırma noktasında Başkanımız Fatma Şahin’in önemli destekleri mevcut. Mercimeğin ithalatının önüne geçmek için bu yardımlar çok güzel. Bu yıl 500 çiftçiye 60 ton mercimek tohumu verdik. Bizim desteğimizde ürettiğimiz mercimeklerimizi toplayacağız. Şahinbey Gaziantep’teki mercimek üretiminin deposu olacak. Dolayısıyla Türkiye’nin ihtiyacı olan kırmızı mercimeği, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretimleri artıracağız. Böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Türkiye’nin mercimek ihtiyacını karşılayacağımızı iddia ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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