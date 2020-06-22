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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı

İHA

Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönündeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladı

Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı

Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönündeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladı
Geçtiğimiz hafta sosyal mesafe ve maske kuralı ile ilgili yapılan araştırmada kurallara uymamada 20 milyonluk İstanbul’u geride bırakarak birinci sıraya oturan 2 milyonluk Gaziantep’te, vatandaşların yapılan son uyarılara ve alınan kararlara uyarak maske taktığı görüldü. İçişleri Bakanlığının maske kullanmayanlara para cezası kesileceği yönündeki genelgesi sonrası kentin en işlek bölgelerinden Gaziler Caddesi, Karagöz ve Tarihi Kültür yolunda vatandaşların maske taktığı ve karardan memnun oldukları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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