Gaziantep in \u015eahinbey il\u00e7esinde YKS ye haz\u0131rlanan \u00f6\u011frenciler i\u00e7in ger\u00e7e\u011fini aratmayan bir deneme s\u0131nav\u0131 d\u00fczenlendi. \u015eahinbey Belediyesi Sosyal Tesisleri\u2019nde \u00fcniversiteye haz\u0131rlanan \u00f6\u011frenciler i\u00e7in YKS denemesi ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u00d6\u011frencilerin girdi\u011fi s\u0131nav, ger\u00e7e\u011fini aratmad\u0131.\u00dcniversiteye giden yolun a\u00e7\u0131lmas\u0131nda ilk a\u015fama olan ve hafta sonu yap\u0131lacak olan Y\u00fcksek \u00d6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131 (YKS) \u00f6ncesinde \u00f6\u011frencilerin kayg\u0131lar\u0131n\u0131 azaltmak ve motivasyonlar\u0131n\u0131 y\u00fckseltmek amac\u0131yla \u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan 6 Gen\u00e7lik Merkezinde d\u00fczenlenen s\u0131nav pandemi s\u00fcrecinde al\u0131nan tedbirlere uygun \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirildi. S\u0131nav \u00f6ncesinde korona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6\u011frencilere dezenfektan verilirken, s\u0131nav salonlar\u0131na giri\u015fte ise ate\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc de yap\u0131ld\u0131. S\u0131nav\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131n\u0131flarda ise sosyal mesafe kurallar\u0131na \u00f6zen g\u00f6sterildi. \u00d6\u011frencilerimize destek oluyoruz T\u00fcrkiye genelindeki YKS\u2019yi aratmayan ve birebir ayn\u0131 d\u00fczen ve kurallar\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131 deneme s\u0131nav\u0131na kurslar\u0131ndan yararlanan \u00f6\u011frencilerin kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ba\u015fkan Mehmet Tahmazo\u011flu, bu s\u0131nav\u0131n \u00f6\u011frencilerin alm\u0131\u015f olduklar\u0131 e\u011fitim sonras\u0131nda bilgi \u00f6l\u00e7mek ve eksik olduklar\u0131 konular\u0131n tespiti noktas\u0131nda olduk\u00e7a faydal\u0131 oldu\u011funu belirterek \u201c\u015eahinbey Belediyesi olarak gen\u00e7lik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde \u00fcniversiteye ve Fen Liselerine haz\u0131rlanan \u00f6\u011frencilerimiz var. \u00d6zellikle \u00dcniversiteye haz\u0131rlanan \u00f6\u011frencilerimiz i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnler i\u00e7erisinde kaynak ve yard\u0131mc\u0131 ders kitab\u0131 olarak 48.900 adet kitap da\u011f\u0131t\u0131m\u0131, 3.042 YKS \u00f6\u011frencimize TYT ve AYT deneme seti hediye ettik. \u00d6\u011frencilerimiz bu hafta sonu girecekleri s\u0131nava \u00e7ok iyi bir \u015fekilde haz\u0131rland\u0131lar umar\u0131m hepsi s\u0131navda istedikleri sonucu al\u0131r ve ba\u015far\u0131l\u0131 olurlar\u201d dedi. \u00d6\u011frenciler memnun oldu Sel\u00e7uklu Gen\u00e7lik Merkezinde e\u011fitim g\u00f6ren Onur Y\u0131lmaz isimli \u00f6\u011frenci \u201cSel\u00e7uklu Gen\u00e7lik Merkezine gelmeden \u00f6nce netlerim \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fc. Hocalar\u0131m\u0131z\u0131n deste\u011fi ile iyi bir e\u011fitim ald\u0131k ve belirli bir seviyeye geldik. \u00dccretsiz e\u011fitim kitap deste\u011fi sa\u011fland\u0131. Bizlere bu imk\u00e2n\u0131 sunan \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu\u2019na te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d dedi. Sel\u00e7uklu Gen\u00e7lik Merkezinde e\u011fitim ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade Musa G\u00fcnd\u00fcz verilen e\u011fitimden memnun oldu\u011funu belirterek \u201cVerilen e\u011fitimden olduk\u00e7a memnunum. Bizlere \u00fccretsiz kaynak kitab\u0131 ve test kitaplar\u0131 da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. \u00dccretli e\u011fitim verilen yerlerden buras\u0131 \u00e7ok daha iyi, hocalar\u0131m\u0131z bizden \u00e7ok yak\u0131ndan ilgileniyor. Pandemi s\u00fcrecinde dahi bizle hep ilgilendiler, \u00e7\u00f6zemedi\u011fimiz sorular\u0131 kendilerine g\u00f6nderdi\u011fimizde; bizlere \u00e7\u00f6z\u00fcm yolunu da yol g\u00f6sterip, bizlerle s\u00fcrekli irtibat kurdular. Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Mehmet Tahmazo\u011flu\u2019na bizlere b\u00f6yle imk\u00e2nlar sundu\u011fu i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederiz\u201d dediler. Kendilerine verilen e\u011fitim sayesinde net cevap oranlar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00dclk\u00fc Yan\u0131k \u201c\u015eahinbey Belediyesi\u2019nin Gen\u00e7lik Merkezlerinde bizlerle \u00e7ok yak\u0131ndan ilgileniyorlar. Okullarda hocalar\u0131m\u0131zla \u00e7\u00f6zemedi\u011fimiz sorular\u0131 buradaki \u00f6\u011fretmenlerimizle \u00e7ok rahat bir \u015fekilde sorup cevap alabiliyoruz. Hafta sonu YKS var. \u00d6\u011fretmenlerimiz bizi s\u0131nava \u00e7ok iyi bir \u015fekilde haz\u0131rlad\u0131. Deneme s\u0131navlar\u0131 ile s\u0131nav heyecan\u0131n\u0131 atlatm\u0131\u015f oluyoruz. Ba\u015fkan Mehmet Tahmazo\u011flu\u2019na te\u015fekk\u00fcr ederim\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u015eevval \u00c7ay\u0131r Sel\u00e7uklu Gen\u00e7lik Merkezi\u2019nde 9 ayd\u0131r e\u011fitim ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cGen\u00e7lik Merkezlerinde bizlere bir \u00e7ok imkan sunuluyor. Hocalar\u0131m\u0131z derslerimizde ve e\u011fitimlerimizde bizlere \u00e7ok yard\u0131mc\u0131 oluyorlar. Buraya gelmeden \u00f6nce s\u0131navda baraj\u0131 ge\u00e7emiyordum. Ancak \u015fimdi istedi\u011fim yeri kazanabilecek seviyedeyim. Bizlere bu imk\u00e2n\u0131 sunan \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu\u2019na te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.