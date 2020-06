Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaray maçı ile ilgili açıklama “Galatasaray maçında sahaya karakter koyduk”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligde oynadıkları Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Galatasaray maçında sahaya karakter koyduk” dedi. Büyükekşi, ligde kalan haftaları da final gibi görüp en iyi şekilde atlatmak istediklerini vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligde son oynadıkları Galatasaray maçı ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşılaşmasında takımın sahaya karakter koyduğunu ifade eden Mehmet Büyükekşi, ligin kalan haftalarında da rakiplerinden ziyade kendi durumlarının bilinciyle sahaya çıkacaklarını söyledi.



“Galatasaray maçında sahaya karakter koyduk”

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında, takımın bir an olsun mücadeleyi bırakmamasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Galatasaray, Türk futbolunun en önemli takımlarından ve değerlerinden birisi. Ligde mücadele eden her takıma olduğu gibi Galatasaray’a da büyük saygı duyuyoruz. Karşılaşma belki de futbolseverlerin uzun yıllar boyunca unutamayacağı türden geçti. Takımımız, yenik duruma düşse dahi hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı ve sahaya karakterlerini koydu. Bu mücadele, aldığımız bir puandan bile daha değerliydi. Onları karşılaşma sonrasında da soyunma odasında arayarak tebrik ettim ve gurur duyduğumu dile getirdim. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, personelimiz büyük bir mücadele örneği sergilemiştir. Tüm Gaziantepli taraftarlarımızda takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duymuştur. Beni sadece tek üzen, karşılaşma sonrasında futbolcularımızın göstermiş olduğu mücadeleden çok hakemlerin konuşulması oldu. Bu karşılaşmadan kesinlikle puan veya puanlarla ayrılmayı hak etmiştik ve son dakikalarda da olsa bunu başardığımız için mutluyuz” dedi.



“Ligdeki tüm takımlara saygı duyuyoruz”

Ligde kalan altı karşılaşmanın da kendileri açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Sezon başından bu yana hiçbir zaman rakibimizin durumuna göre hareket etmedik. İster şampiyonluk mücadelesi versinler, ister ligde kalma. Biz her zaman takımımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bizim altı final maçımız kaldı. Hedefimiz bu süreçten de alnımız dik bir şekilde çıkabilmek. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve sadece kendi işimize odaklanacağız. Elbette ki futbol değişkenlik gösterebiliyor ve futbolu futbol yapan değerlerden birisi de budur. Tekrar ifade etmek isterim ki ligdeki tüm takımlara saygı duyuyoruz ancak her karşılaşmaya da kazanmak için çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz ilk 10”

Ligde kalan maçları kazanıp ilk 10 içerisinde yer almak istediklerini belirten Büyükekşi, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimizi puan tablosunda ilk on sıra olarak belirlemiştik. Sezon başından bu yana da bu hedefimizden sapmadık. Pandemi sonrasında hedeflediğimiz sırada bitirebilmek için yaklaşık 10 puana daha ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Şuana kadar iki puan almayı başardık ve o hedefimize ulaşmak için 8 puan daha toplamamız gerektiğine inanıyorum. Elbette bu 10 puanı toplayınca da işimiz bitti demeyeceğiz ve o süreçten sonra da tüm maçlara kazanmak için sahaya çıkacağız. Amacımız Süper Lig’deki ilk sezonumuzun ardından tüm taraftarlarımızın gurur duyacağı bir tablo bırakabilmek” ifadelerine yer verdi.



“Antalyaspor karşılaşmasını kazanmak için sahaya çıkacağız”

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçıyla ilgili de konuşan Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, “Galatasaray maçında sahaya yansıtılan futbolun ve alınan bir puanın değer kazanabilmesi için bunu sürdürmemiz gerektiğinin farkındayız. Rakibimiz, ligde son haftalarda bir ivme yakalamış durumda ancak bizim de neler yapabileceğimizi herkes biliyor. İnanıyorum ki futbolcularımız da bu bilinçle sahaya çıkıp, üç puanı almak için mücadele edeceklerdir. Hem futbolcularımıza hem de teknik heyetimize gönülden inanıyorum. Taraftarlarımız yanımızda olamasalar da, onları yüreğimizde hissederek mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii her şeyden önce bu karşılaşmanın da sakatlıksız ve dostça bir havada geçmesini temenni ediyorum. Karşılaşma sonrasında da galibiyetle ayrılan takım olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.