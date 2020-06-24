2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi´nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-24 12:28:28<br>
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