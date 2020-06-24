Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, özel bir okuldan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilierek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Binevler Mahallesi'nde bulunan özel okula geçen pazartesi günü kimliği belirsiz bir kişi girip, hırsızlık yaptı. Yöneticilerin ihbarı üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera tarafından görüntülenen şüphelinin, kimliğini belirledi. Adresine baskın düzenlenerek gözaltına alınan adı açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu.<br>Şüphelinin adresinde bulunan çalıntı malzemeler, eğitim kurumuna teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-24 12:32:45<br>

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