Sanal fuarlar dönemi başladı

Yeni pazarlara, yeni müşterilere ulaşmak için yapılan sektör fuarlarının, pandemi ile birlikte kesintiye uğradığını hatırlatan Trio Media Genel Koordinatörü Erol Karabay, artık fuarların da dijital dünyada düzenlendiğini, yeni pazarlara sanal fuarlar ile açılabileceğini söyledi.

Pandemi döneminde bütün dünyanın dijitalleşme sürecine girdiğini belirten Trio Media Genel Koordinatörü Erol Karabay, “ Salgın sürecinde, dükkanlar kapandı, insanlar alışveriş için eticaret sitelerine yöneldi. Dijital dünyaya yatırım yapmış olanlar, bu süreçte ticaretlerine devam edebildiler. Pandemi dönemi sanal dünyada var olmanın önemini bir kere daha ortaya koymuş oldu” dedi.

Bir süre daha fuarlar düzenlenmeyecek

Pandemi döneminde ülkelerin sınırlarını kapattığını hatırlatan Karabay, “ Bu süreçte insanlar da başka ülkeleri ziyaret etmekten kaçınır oldu. Salgın döneminde birçok fuar ertelenmek, iptal edilmek durumunda kaldı. Dijitalleşen dünyada, sanal fuarlar yeni alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Artık kurumlar yeni pazarlara açılmak, yeni müşteriler bulmak için sanal fuarlara katılmaya başladı” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşümde yanınızdayız

Trio Media olarak (www.triomedias.com) firmaların dijital dönüşümlerinde yanlarında yer aldıklarını belirten Karabay, “ Eticaretin, sanal dünyada var olmanın anlaşıldığı bu süreçte, firmalarımıza dijital dönüşümde her türlü desteği veriyoruz. İstanbul merkezli çözüm ortağımızla birlikte firmalarımıza teknik altyapıda ciddi imkanlar sunabiliyoruz. Bunlardan birisi de sanal fuar platformları Ülke genelindeki meslek odaları ile sektörlere özel sanal fuarlar düzenliyoruz. Bu fuarlarda da stant alan firmalar, ürünlerini sergiliyor, tanıtım videoları ile kendisini tanıtıyor, iletişime geçmek isteyen müşterileri ile canlı olarak görüşebiliyor. Üstelik bu, çok daha düşük maliyetlerle ve daha az zaman ve personel ihtiyacı ile yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sanal fuarlar öne çıkacak

Birçok artısı ile sanal fuarların öne çıkacağını savunan Karabay, “ Önümüzdeki süreçte sanal fuarlar çok daha efektif bir duruma gelecek. Biz bu noktada firmalarımıza altyapı konusunda da destek vermekteyiz. Firmalarımız, dijital dünyada yerini almak için zaman kaybetmemeli. Artık bu dünyada olmayanların rekabet şansı da kalmıyor. Dijital dönüşüm için yarın çok geç” diye konuştu.

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