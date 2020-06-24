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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gül’ün 100 okul projesine Tahmazoğu’ndan 3 okul ile destek

İHA

Vali Gül’ün 100 okul projesine Tahmazoğu’ndan 3 okul ile destek

Her alanda eğitime destek olan ve 4 okul yaptırarak Milli Eğitime devreden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 yeni okul daha yapmak için Vali Davut Gül’ün önderliğinde protokol imzaladı.
Eğitime ve gençliğe önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin de katılımları ile Fen Lisesi, Ortaokul ve İlkokul yapımı için protokol imzaladı.

“Parmakla gösterilecek okul olacak”
Vali Davut Gül, 100 okul için 100 hayırsever arıyoruz projesi kapsamında ilk 3 okulun Şahinbey Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, “Antep Savunmasının 100. yılında 100 hayırsever arıyoruz. Bu kurumsal anlamda da böyle bireysel anlamda da böyle. Bu sene yapacağımız 100 okulun üç tanesi fen lisesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere Şahinbey Belediyesi tarafından yapılacak. Lisenin ayrıca önemi mevcut. Liseye yapılacak spor salonu aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak. Müsabakaların yapılabileceği ölçekte olacak. Fen lisesi gerek mimarisi gerek sosyal donatıları, bahçesi ile yine parmakla gösterilecek bir okul olacak” dedi.

“Şehrimize yakışır okullar olacak”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Fen Lisesi, Ortaokul ve İlkokul yapmak için protokol imzaladıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz. Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Şahinbey Belediyesi olarak daha önce 4 okul yaparak Milli Eğitim’e devretmiştik. Şimdi de 3 tane yeni okul yapmak için protokol imzaladık. Bunlardan bir tanesi Fen Lisesi. Burası sadece okuldan ibaret olmayacak. Yanında pansiyonu, spor salonu ve diğer sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği donatılarla 5060 bin metre kare alan üzerine Gaziantep'e yakışır güzel bir Fen Lisesi kazandırmak istiyoruz. Bunun dışında yeni gelişen Yamaçtepe Mahallemizde ilkokul ve ortaokul binası inşa edeceğiz. Bu konuda emeği geçen Valimiz Davut Gül’e, Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe’ye teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Şahinbey Belediyesi her konuda bize destek oluyor”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitime destek olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da büyük yardımları oluyor. Hayrını Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.

“Önemli bir ihtiyacımız karşılanmış olacak”
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Şahinbey ilçesinde Fen Lisesi’ne ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “İlimizin önemli ihtiyaçlarından olan Fen Lisesi yapımının protokolünü imzaladık. Şahinbey’de 255 bin öğrencimiz var. Bu çocuklarımız Şehitkamil bölgesindeki Fen Liselerine gidiyorlardı. Şahinbey ilçemizde 1 tane Fen Lisesi vardı. İnşallah ikincisi ile ilçemizin çok önemli ihtiyaçlarından birini karşılamış olacağız. Şahinbey Belediye Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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