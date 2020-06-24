Karantinaya alınan PTT şubesi hizmete açıldı

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüslü kişiyle temaslı personel olduğu gerekçesi ile kapatılan PTT şubesindeki karantina sona erdi.<br>Gaziantep bir PTT çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardında başlatılan filyosyon çalışmasında İslahiye PTT şubesinde görevli H.M.B ile teması belirlendi. 18 Haziran Perşembe günü 7 personel evlerinde gönderilerek PTT şubesi tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı. PTT personeli, H.M.B'nin test sonucunun negatif çıkması üzerine PTT şubesi tekrardan hizmete açıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-24 20:06:24<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.