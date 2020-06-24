Karantinaya alınan PTT şubesi hizmete açıldı

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüslü kişiyle temaslı personel olduğu gerekçesi ile kapatılan PTT şubesindeki karantina sona erdi.<br>Gaziantep bir PTT çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardında başlatılan filyosyon çalışmasında İslahiye PTT şubesinde görevli H.M.B ile teması belirlendi. 18 Haziran Perşembe günü 7 personel evlerinde gönderilerek PTT şubesi tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı. PTT personeli, H.M.B'nin test sonucunun negatif çıkması üzerine PTT şubesi tekrardan hizmete açıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-24 20:06:24<br>

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