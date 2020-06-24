Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi

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<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, Gaziantep-Osmaniye karayolunda oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine O.Y.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler sürücüde ve araçta yaptığı aramada 316 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü O.Y.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK<br>2020-06-24 20:58:35<br>

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