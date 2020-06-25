Araçta zulalanmış 154 kilo esrar ele geçirildi

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Gaziantep Polisi tarafından takibe alınan bir araçta zulalanmış halde 154 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Malatya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapan bir araç tespit edilerek, Şanlıurfa otobanından Gaziantep'e kadar izlemeye alındı. Doğu Turnikelerinde durdurulan araçta yapılan aramada, zulalanmış şekilde 57 parça halinde toplam 154 kilo Kubar Esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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