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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV’li uzmanlar YKS için uyardı

İHA

2728 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, sınav öncesi öğrencilere ve velilere çeşitli uyarılarda bulunarak, sınav süresince izlenecek metotlar hakkında bilgiler verdi.

GKV’li uzmanlar YKS için uyardı

2728 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, sınav öncesi öğrencilere ve velilere çeşitli uyarılarda bulunarak, sınav süresince izlenecek metotlar hakkında bilgiler verdi.
Yaklaşık 2.5 milyona yakın öğrencinin hayallerindeki üniversiteye girebilmek için ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Sınav öncesi öğrencilere ve velilerine çeşitli uyarılarda bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim yaptığı değerlendirmede, “Yaklaşık olarak 2,5 milyon öğrencinin katılacağı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 2728 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de gerçekleştirilecek. Sınava sayılı saatler kala öğrencilerin sınavdan bir gün önce, belli ipuçlarını hatırlamak adına, notlarınıza göz atabilirsiniz ancak etkin ders çalışmayı bırakmanız daha iyi olacaktır. Tempoyu doğru bir dozda tutarak süreci yorgunluğa ve kaygıya dönüştürmemelisiniz. Artık bu kadar zaman zihninizde yer etmiş bilgilere güvenebilirsiniz. Sınavdan önce nefes alma egzersizleri, gevşeme egzersizleri büyük oranda etkili olacaktır. Sınav kaygısını bastırmaya çalışmak değil, onu kabul edip tanımaya çalışılmalıdır. Ayrıca dikkatini başka noktalara odaklama tekniği de kullanılabilecek başa çıkma yollarıdır. Sınava yönelik çalışmaları son güne/geceye bırakmamak önemlidir. Sınavdan önceki gün zihinlerinizi ve bedenlerinizi dinlendirecek aktiviteler öneriyoruz. Sınavdan önce beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir. Rutin zamanda yemediğiniz ve vücudunuzu olumsuz etkileyebilecek farklı tür yiyecekleri tüketmemenizi öneririz. Sınava gireceğiniz yeri mutlaka bir gün önceden görmelisiniz. Bir gün önceden sınav yerinizi görmeniz kısmen de olsa stresinizi azaltacağı gibi, sınav sabahı yol bulma, ulaşım kaygılarını da sonlandıracaktır. Sevdiğiniz ve sizi rahatlatan kişiler ve ortamlarda zaman geçirmeye çalışın. Mümkünse dijital ortamdan uzak durun” dedi.
Başarılı olduğunuz alandan başlayın
Sınava öğrencilerin başarılı olduğu ananlardan başlaması gerektiğini de ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, “Hangi alandan başlamanız gerektiği oldukça kişisel. Fakat daha yüksek başarı gösterdiğiniz derslerden başlamak motivasyonunuz açısından daha etkili olacaktır. Soruları çözebildikçe özgüveniniz artacaktır. Aynı zamanda zaman yönetimi açısından daha etkili olacaktır.
Daha başarılı olduğunuz alanları daha hızlı çözdüğünüz için o alanın sorularını aradan çıkarmış olacaksınız. Böylelikle size daha zor gelen derslerin sorularıyla daha fazla ilgilenecek vaktiniz olacaktır” şeklinde konuştu.
Sorularda takılı kalmayın ve çözmeden önce soruları gözden geçirin
Sınav sırasında öğrencilerin sorulara takılıp kalmaması gerektiğine de dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, “Soruları gözden geçirip kolay olan sorulardan başlayın. Unutmayın bu tip sınavlarda her kitapçıkta soru sıralaması farklıdır. Hem zor hem kolay sorular olacak fakat sizin kitapçığınızda zor sorular önce denk gelmiş olabilir. Motivasyonunuzun düşmemesi için önce kolay soruları seçip çözmeniz bir avantaj olacaktır. Soruları yapamadığınız zaman kabullenip boş bırakıp geçmek size zaman kazandıracaktır. İlk denemenizde yapamadığınız zaman oyalanmadan o soruyu geçip kitapçıktaki tüm soruları gördükten sonra boşlarınıza geri dönmeniz daha hız kazandıracaktır. Başarılı olduğunuz dersler çeldirici olabilir. Bu derslerin sorularını çözmekte ısrarcı davranış gösterme ihtimalimiz daha yüksektir. Eğer kontrol kaybedilirse boş bırakmak yerine soruları inatla çözmeye çalışabiliriz. İyi olduğunuz bir alan olsa bile sınav çok zor olduğu ya da özellikle o alanın soruları bu yıl için zor olduğundan zorlanıyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz bir alan olmasına rağmen yapamadığınızda zorlamayın. Zorlamak zaman kaybettirecektir. Boş bırakın ve diğer sorulara baktıktan sonra geri dönün” ifadelerini kullandı.
Gereksiz stres ve kaygıdan uzan duralım
Sınav sonucunun ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için öğrencilerin fırsatları olacağını da sözlerine ekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, “Öğrenciler hiçbir sınavın onlardan önemli olmadığının bilincinde olmalıdırlar. Onları başarıya götürecek kazandıkları üniversitelerden çok, sonrasında kendilerini ne şekilde geliştirdikleri olacaktır. Başarının tanımı ne derseniz; “Hayatta istediğin, hayal ettiğin yere ulaşmaktır” deriz. İşte bu nedenle öğrencilerimiz istedikleri her şeyi ama bu sınavda ama değil doğru yöntemlerle ve çok çalışarak gerçekleştirebileceklerini unutmamalıdırlar. Sınava girecek öğrencilere ve ailelerine son olarak, şu ana kadar yaptıklarına güvenmeleri, sınavda ellerinden geleni yapmaya çalışmak dışında gereksiz streslerden kaçınmaları gerektiğini, yasam boyu daha çok sınavlar olacağı ve her sınavın kağıtkalemle olmayacağını hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

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