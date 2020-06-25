<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.<br>Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonunda kaçak sigaraların sevk edileceğini saptayan polisler, Sanayi Mahallesi'nde 2 TIR'ı düzenlediği operasyonla durdurdu. Polislerin aramasında, TIR'ların dorsesindeki gizli bölmelerde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüleri gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-25 11:39:03<br>
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