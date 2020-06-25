21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

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Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi olan ve örgütlü hırsızlık gibi 3 dosyadan aranması bulunan H.B. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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