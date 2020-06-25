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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO’da haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

GTO Meclisi, Covid19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilen toplantıların ardından haziran ayı Meclis Toplantısı için ilk kez bir araya geldi.

GTO’da haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

GTO Meclisi, Covid19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirilen toplantıların ardından haziran ayı Meclis Toplantısı için ilk kez bir araya geldi.
Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) haziran ayı olağan meclis toplantısı pandemi kurallarına uygun düzenlemelerle Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, haziran ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ekonomik göstergelerdeki değişim ele alınırken geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden GTO Eski Meclis Üyesi Ramiz Uncuoğlu da unutulmadı.
Toplantının açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, uzun bir aranın ardından yeni normallere uygun bir şekilde GTO’da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
“Tehlike geçmiş değil”
Covid19 salgınının dünyayı kasıp kavurduğunu ve uzun bir süre daha bu şekilde devam edeceğini vurgulayan GTO Meclis Başkanı Teymur, “Kısmen de olsa normal hayata geçtik. İşletmelerimiz faaliyetlerine başladı, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı Fakat bu demek değil ki her şey normal olacak. Tehlike geçmiş değil. Her birimizin sorumluluğu şimdi daha büyüktür. Yeni normalimiz maske, mesafe ve hijyen Bunlardan asla ama asla taviz vermemeliyiz. Unutmayalım ki haberimiz olmayan insanların hayatı bizlerin bilinçli davranışına bağlı. Bu yüzden sizlerden özel ricam tedbiri bu musibetten tamamen kurtulana kadar elden bırakmayalım” dedi.
“Ramiz Uncuoğlu unutulmadı”
GTO Eski Meclis Üyesi ve Gaziantep’in sevilen ismi Ramiz Uncuoğlu’nun vefatı ile derin üzüntü yaşadıklarını belirten Teymur, Uncuoğlu’nun görevde bulunduğu süre içerisinde GTO’ya önemli katkılar sunduğunu söyleyerek ailesine ve GTO camiasına baş sağlığı diledi.
“Ramiz abimizin anısını her daim yaşatacağız”
Vefat eden Ramiz Uncuoğlu’nun çocuklarının da ağırlandığı Meclis Toplantısı’nda Uncuoğlu anısına GTO tarafından hazırlanan filmin gösterimi ardından kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Böylesi güzel ve samimi bir insan arkasında böylesi güzel evlatlar bıraktı. Değerli Gökhan, Atakan ve Cihan Uncuoğlu. GTO ailesi olarak biz Ramiz abimizin anısını her daim yaşatacağız. Bunun bir sembolü olarak da değerli evlatlarına plaket takdim edeceğiz. Biz Ramiz abimizi, insanlığını, güler yüzünü, yardımseverliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.
“Toparlanma başladı diyebiliriz”
Salgının yayılmasındaki yavaşlamanın başlamasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alınan önlemlerin mayıs ayı içerisinde kademeli bir biçimde gevşetilmeye başlandığını aktaran Yıldırım, salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki dönemde ekonomiyi etkileyebilecek önemli faktörler arasında olduğunu söyledi.
Yeni dönemde dünyada rekabetin daha da artacağının öngörüldüğünü, şirketlerin birbiri ile rekabet içerisinde olsalar dahi ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Çünkü rekabet, ham madde, yedek parçada ya da ara mamulde değil, tüm bunları bir araya getirerek oluşturulan ana ürün ile olacak. Dolayısıyla rakibimize göre daha farklı özellikleri ortaya koyarak rekabet edebiliriz. Yani rekabet gücümüzü teknoloji üretebilme kabiliyetinden, o ürüne yeni özellikler, farklılıklar kazandırmak belirliyor. Öte yandan üretim için gereken teknolojiyi de üretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Pandeminin olumsuz etkilerini kırabilmek adına her zamankinden daha fazla çaba göstermek zorunda olduklarını belirten Tuncay Yıldırım, “Pandeminin Gaziantep ekonomisine etkileri için iki önemli makro göstergeye bakacak olursak ufak ufak toparlanma başladı diyebiliriz. Yılın ilk 5 ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 geride kalmışız. Fakat aylık bazda baktığımızda toparlanmayı görüyoruz. Yılın ikinci yarısında açığı kapatmak için çok daha fazla çalışacağız” ifadelerine yer verdi.
“Oda olarak değişiyoruz, dijitalleşiyoruz”
Yıldırım, Haziran ayında GTO tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, dünya ekonomisi ve pandemi sonrasında atılacak adımlara ilişkin genel değerlendirme yaptığı Meclis konuşmasında, salgın öncesinde Gaziantep Ticaret Odasının dijital dönüşüm için önemli adımlar attıklarını ve bu adımların pandemiyle birlikte daha da hızlandığını söyledi.
Yıldırım, “Dijital Oda olmak için orta vadeli hedeflerimiz, planlarımız vardı Adım adım ilerliyorduk. Ancak süreç bu adımları hızlandırdı. Hizmetlerimizde dijitalleşmeyi hızlandırdık. Üyelerimize mobil uygulamamızı daha aktif kullandırmak için altyapısını güçlendiriyoruz, güncelliyoruz. Online verdiğimiz belge sayısı arttı. Artık ticaret sicil belgelerini de online verebiliyoruz. Tüm eğitimlerimiz online platformlar üzerinden yapılıyor. Bir çok toplantıyı da yine online yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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