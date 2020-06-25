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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB, Türkşeker ve tarım sektörü temsilcilerini bir araya getirdi

İHA

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Türkşeker'in pancardaki yaklaşık bir asırlık sözleşmeli tarım deneyimini, hububat ve bakliyat üretim alanına taşıdığını söyledi.

GTB, Türkşeker ve tarım sektörü temsilcilerini bir araya getirdi

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, Türkşeker’in pancardaki yaklaşık bir asırlık sözleşmeli tarım deneyimini, hububat ve bakliyat üretim alanına taşıdığını söyledi.
Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve beraberindeki heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, tarım sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, TMO Gaziantep Şube Müdürü Cemil Doğan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan ve Gaziantep Ziraat Odaları Birliği Başkanı Cuma Yiğit’in katılımı ile MSM’de gerçekleştirilen istişare toplantısında Türkşeker yöneticileri, hububat ve bakliyat sektörünün de dahil edildiği sözleşmeli tarım uygulaması hakkında bilgiler verdi.
Türkşeker Genel Müdürü Alkan, konuşmasında pancar üretiminden gelen bir asırlık tecrübe ile artık hububat ve bakliyat üretiminde de çiftçinin yanında yer alacaklarını söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının dünyada dengeleri değiştirdiğini ve tarımın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Alkan, bu bağlamda tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, planlı üretim neticesinde münavebenin güvence altına alınması, verimliliğin artırılması ve ürün deseninin çoğaltılması amacıyla sözleşmeli tarım ve münavebe sistemini uygulamaya başladıklarını dile getirdi.
Münavebe sistemine göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün yetiştirecek çiftçilere destek vereceklerini kaydeden Alkan, uygulamayla hububatbakliyat üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Türkşeker’in sözleşmeli tarım kapsamında çiftçisine alım garantisi vererek, imzaladığı hububat sözleşmesi karşılığında ayni ve nakdi avans desteği vereceğini aktaran Alkan, “Sözleşmeli tarımda üretimi kendi denetimimiz altında, kendi reçetemize uygun olarak yaptıracağız. Topraktan rafa kuracağımız dağıtım ağıyla son tüketicinin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmasına katkı sağlayacağız. Bunun yanı sıra mamul üretimi için yeni bir yatırım yapmayarak mevcut sistemde tam kapasite çalışma imkanı bulamayan fabrikalara üretim yaptırmak suretiyle sanayicinin de kazanmasına katkı vereceğiz“ dedi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada, Türkşeker’in yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasının çerçevesini genişletmesinin ülke hububat üretiminin artmasına pozitif katkı sağlayacağını söyledi.
Konuşmasında ayrıca GTB tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle yaptırılan Türkiye'nin ilk Antepfıstığı Lisanslı Deposu hakkında da bilgiler veren Akıncı, 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan lisanslı deponun bu sene antepfıstığı hasat mevsiminde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
Akıncı, Antep fıstığı lisanslı deponun üreticilere risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama hizmeti sunacağını sözlerine ekledi.
GTB üyelerine ziyaret
Türkşeker Genel Müdürü Alkan ve beraberindeki heyet Gaziantep ziyaretlerinin ikinci gün programında ise Buğday arasasında GTB üyesi işletmeleri ziyaret ederek sabah seansı hububat satışlarına eşlik ettiler.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı ile üyelerle görüşmelerde bulunan Alkan, bölge tarımı ve üretimine yönelik istişarelerde bulundu.
Toplantı ve ziyaretlerde GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, GTB Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Doğan, Şerif Selçuk, Veli Çelik, Mehmet Emin Balyemez ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundular.

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