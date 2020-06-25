Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak

Şahinbey Belediyesi, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftlerin nikahlarını izleyemeyen yakınları için Şahinbey Belediyesinin youtube kanalında nikah törenini canlı olarak verecek.

Şahinbey Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenleri gelindamat ve iki şahitle yapılırken bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı. Yapılan yeni uygulama ile nikah törenleri, Şahinbey Belediyesi’nin youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca evlenen çiftlerin yakınlarının nikahı izleyebilmesi için çiftlere link verilecek ve bu link ile sadece istedikleri yakınlarının izlemesine olanak sağlanacak. Böylelikle herkesin görüntülere erişmesi de engellenmiş olacak.

Sağlık her şeyden önce gelir

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni evlenecek çiftlerin nikah törenini yakınlarının izleyebileceği müjdesini vererek, “Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi unvanını elimizde bulunduruyoruz. Korona virüsü tedbirleri kapsamında nikahları kıyılacak yeni çiftlerimiz için bazı yeni projeler ürettik. Bildiğiniz gibi nikahı kıyılan çiftlerimizin, sadece nikah şahitleri yanına alınabiliyor. Diğer yakınları ise yanlarına alınmıyor. Dışarıda yeni çiftlerin nikahına ve mutluluğuna ortak olmak isteyen yakınları için online uygulama başlatıyoruz. Çiftlerimizin nikahlarını evlerinde ve nikah salonu dışında bekleyen yakınları Şahinbey Belediyesi’nin youtube kanalında izleyebilecekler. Aynı zamanda evlenen çiftlerimizin yakınlarının nikahı izleyebilmesi için çiftlerimize link verilecek ve bu link ile sadece istedikleri yakınlarının izlemesine olanak tanınacak. Böylelikle çiftlerin nikahını herkes izleyemeyecek. Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerimize şimdiden mutluluklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.