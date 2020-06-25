Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası’dan Afrin Ofisi’ne yapılan saldırıya kınama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası’dan Afrin Ofisi’ne yapılan saldırıya kınama

İHA

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Gaziantep'te yaptığı basın toplantısı ile geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/PYD tarafından Afrin Ofisi'ne yapılan bombalı araç saldırısını kınadı.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası’dan Afrin Ofisi’ne yapılan saldırıya kınama

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, Gaziantep'te yaptığı basın toplantısı ile geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/PYD tarafından Afrin Ofisi’ne yapılan bombalı araç saldırısını kınadı.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, 20 Haziran 2020 tarihinde Afrin Ofisi’ne yapılan bombalı araç saldırısı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, mezkur saldırı ve Kürt Ulusal Konseyi ile PYD arasında 16 Haziran 2020’de varılan anlaşmaya ilişkin olarak yapılan basın toplantısına Konsey Başkanı Abdulaziz Temmo ile başkan yardımcıları Azad Osman ve Redif Mustafa katıldı.

Gaziantep’te bir otelde yapılan toplantıda Konsey Başkan Yardımcısı Azad Osman tarafından okunan basın metninde, “Bağımsız Suriye Kürt Rabıtası, hem siyasi olarak hem de medyada bir dizi saldırı altında iken ve hatta üyeleri suikast ve tasfiye ile tehdit edilirken, 20/06/2020 tarihinde Afrin şehrindeki ofisimiz bir araba bombasıyla hedef alınarak korkak bir terörist saldırıya maruz kalmıştır. Kuzey Suriye'de masum insanları öldürmeyi ve güvenliği hedef alan, ayrıca bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bu suçluların vahşetini yansıtan korkak terörist eylemlerini kınadığımız bir dönemde ayrıca Suriye meselesi çerçevesinde Suriyeli Kürtler konusunda aldığımız cesur devrimci ve ulusal tutumlar göz önüne alındığında derneğimiz, derneğin tüm üyeleri ve her yerdeki ofislerimizin terörist saldırılara hedef olduğunu çok iyi biliyoruz. Derneğimiz, Türkiye'ye karşı olan Suriye rejiminin projelerine, Suriye'deki PKK varlığına veya aralarındaki ortak projelere karşı uzun süredir sağlam ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Buna ek olarak, derneğimiz, Kürt Ulusal Konseyi'ndeki Kürt partilerinin PKK milislerinin çeşitli isimleriyle (Ulusal Birlik Partileri) imzaladıkları anlaşmalara karşıdır. PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine, Suriye halkı katmanları arasında gerilimi artırma ve güç kullanmak suretiyle Suriye Cezire Bölgesi halkının iradesi dışında yeni bir emri vaki durumu dikte etme gibi girişimlerine, ayrıca bu yönde yapılan bireysel anlaşmalar ile sonuçlarına açık ve net bir şekilde karşı olduğumuzu ifade ettik. Bu anlaşmaların ulusal olmayan bir temelde ve sadece ülkelerinin çıkarlarını ilgilendiren Batı himayesinde gerçekleşmesi sebebiyle, Suriye halkı ve tüm bileşenleri konunun ciddiyeti ve tehlikeli sonuçları konusunda uyardık. Genel olarak Suriye halkına ve özellikle de Kürt halkına, ülkemizde istikrarlı ve kararlı bir biçimde faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Suriye halkının devriminin hedeflerine, özgürlük ve haysiyetle ulaşılıncaya kadar Suriye rejiminin ve tüm ‘ulusal’ ve ‘dini’ terör örgütlerinin boğazında bir diken olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.

Konsey Başkanı Abdulaziz Temmo ile başkan yardımcısı Redif Mustafa de saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak soruları cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak’tan İdlib'deki mağdur siviller için briket ev projesi
YEREL HABERLER Yedi Başak’tan İdlib'deki mağdur siviller için briket ...
Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler ...
GTB, Türkşeker ve tarım sektörü temsilcilerini bir araya getirdi
YEREL HABERLER GTB, Türkşeker ve tarım sektörü temsilcilerini bir ...
GTO’da haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTO’da haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER 'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya ...
Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü anlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronavirüs sonrası yemek kültürü ...
21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ...
Cep telefonu gaspçısı yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu gaspçısı yakalandı
Kayaönü mahallesinde temizlik ve hijyen seferberliği Yapılan çalışmalar memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER Kayaönü mahallesinde temizlik ve hijyen ...
Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak ...
GSO-MEM’de TSE güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER GSO-MEM’de TSE güvenli üretim ve güvenli hizmet ...
Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Kazakistan'dan Gaziantepli sanayicilere yatırım ...
Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama
Oğuzeli’nde dilenci operasyonu Oğuzeli Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Oğuzeli’nde dilenci operasyonu Oğuzeli Belediyesi ...
GKV’li uzmanlar YKS için uyardı
YEREL HABERLER GKV’li uzmanlar YKS için uyardı
Araçta zulalanmış 154 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçta zulalanmış 154 kilo esrar ele geçirildi
5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER 5 mahallede 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu ...
Gaziantep'te 154 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 154 kilo esrar ele geçirildi
Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Beton mikserine gizlenmiş 12 bin paket kaçak sigara ...
Doç. Dr. Şeyhanlıoğlu Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: “Sisi, Sina Yarımadası'nı İsrail’den kurtaracağına, Libya’yı işgal etmekten bahsediyor” “Batı'nın gözü Libya'nın petrolünde” “Suriye ve Irak'ta partilerin birleştirilmesinin amacı, PKK’yı Kürtlerin yasal temsilcisi haline getirmek”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Şeyhanlıoğlu Orta Doğu’daki gelişmeleri ...
Gastronomi kenti Gaziantep’ten korona virüse karşı sağlıklı yazlık diyet Dr. Ender Saraç Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetini açıkladı
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Gaziantep’ten korona virüse karşı ...
Gaziantep'te 10 evde 42 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 evde 42 kişi karantinaya alındı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 316 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan otomobilde 316 uyuşturucu ...
Karantinaya alınan PTT şubesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Karantinaya alınan PTT şubesi hizmete açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X