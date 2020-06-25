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Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası: PKK unsurlarının çeşitli isimleriyle imzalanan anlaşmalara karşıyız

DHA

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası: PKK unsurlarının çeşitli isimleriyle imzalanan anlaşmalara karşıyız

<br>Mustafa KANLI- Mahir ALAN/GAZIANTEP, (DHA)SURİYELİ muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, PKK unsurlarının çeşitli isimleriyle imzalanan anlaşmalara karşı olduklarını söyledi.<br>Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkan Yardımcıları Azad Osman ve Radif Mustafa'nın katılımı ile kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. <br>'BİREYSEL ANLAŞMALAR VE SONUÇLARINA KARŞIYIZ'<br>PKK unsurlarının çeşitli isimleriyle imzalanan anlaşmalara ve Suriye'nin kuzeyinde masum insanların öldürülmesi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan her türlü eylemlere karşı olduklarını ifade eden Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo şunları söyledi:<br>"Derneğimiz Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ndeki Kürt partilerinin PKK unsurlarının çeşitli isimleriyle imzaladıkları anlaşmalara karşıdır. PKK ile siyasi ve askeri uzantılarının Suriye topraklarında bulunmalarına meşruiyet kazandırma girişimlerine, Suriye halkı katmanları arasında gerilimi artırma ve güç kullanmak suretiyle Suriye Cezire Bölgesi halkının iradesi dışında yeni bir emri vaki durumu dikta etme gibi girişimlere karşıyız. Ayrıca bu yönde yapılan bireysel anlaşmalar ile sonuçlarına açık ve net bir şekilde karşıyız. Bu anlaşmaların ulusal olmayan bir temelde ve sadece ülkelerinin çıkarlarını ilgilendiren batı himayesinde gerekleşmesi sebebiyle Suriye halkı ve tüm bileşenlerini konunun ciddiyeti ve tehlikeli sonuçları konusunda uyardık. Suriye halkının devriminin hedeflerine özgürlük ve hassasiyetle ulaşılıncaya kadar Suriye rejiminin ve tüm ulusal ve dini terör örgütlerinin boğazında diken olarak kalacağız."<br>Toplantı açıklamanın ardından sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-06-25 19:29:32<br>

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