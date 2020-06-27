Suriye sınırına askeri sevkiyat

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)KARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.<br>Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar, askeri araç, top ve askeri malzemeler ile yola çıkan 16 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve komandolar, buradan güvenlik önlemleri eşliğinde kara yoluyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-27 19:10:10<br>

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