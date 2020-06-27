Ailesine yardım için geldi; 42 kişi karantinaya alındı

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'te, fabrikada çalışan S.K. (34), ailesine yardım için geldiği İslahiye ilçesinde rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan S.K. tedaviye alınırken, temas ettiği 42 kişinin bulunduğu ev de karantinaya alındı. <br>Kent merkezinde fabrikada çalışan S.K. yıllık izine ayrılarak çiftçilikle uğraşan ailesine yardım için İslahiye ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi'ne geldi. Burada rahatsızlanınca hastaneye götürülen S.K.'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine S.K. tedaviye alınırken filyasyon ekibi S.K.'nın 42 kişiyle temasta olduğunu belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 6 evde oturan 42 kişinin karantinaya alınmasına karar verdi.<br>İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu'nca karşılanacağı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-27 19:17:52<br>

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