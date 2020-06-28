Sınav sonrası çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı Gaziantep’te YKS sınavının sona ermesiyle okul önünde oluşan veli yoğunluğuna sosyal mesafe uyarısı yapıldı Sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen veliler valiye seslenerek okul müdürlerine kızılmaması için çağrıda bulundu

Gaziantep'te YKS'nin ikinci oturumunun ardından veliler, heyecanla sınavdan çıkan çocuklarına sarılınca, görevliler ise sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarıda bulundu. Büyük heyecan yaşayan veliler ise Vali Davut Gül'e çağrıda bulunarak, okul müdürlerine kızılmamasını istedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi. Öğrencilerin sınavda ailelerin ise sıcak havada dışarda ter döktüğü sınavın ardından aileler çocuklarını sarılarak karşıladı. Sınav sonrası sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması üzerine okuldaki görevliler ise bahçedeki veli ve çocuklara sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen ailelerin, sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

Sınavdan çıkan çocuğuna sarılan Cuma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül’e de çağrı yaparak, “Okul müdürlerine kızmasın valimiz. Burada olanlar tamamen ailelerin heyecanından dolayı” dedi.

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