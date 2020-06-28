Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma, Kayode ve Jahovic'in karşılıklı golleriyle 11 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Amilton'un sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Jahovic'ten önce araya giren KanaBiyik uzaklaştırdı.
54. dakikada Gaziantep FK'nın Twumasi ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffin güçlükle çeldi.
58. dakikada Kenan Özer'in ceza sahasına yaptığı yerden ortaya gelişine dokunan Kayode topu ağlara gönderdi. 10
64. dakikada Bünyamin'in ortasında Fredy'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.
66. dakikada Hakan Özmert, Kayode'ye yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
75. dakikada sol kanattan yapılan ortaya kafayla dokunan Jahovic'in şutu az farkla dışarı gitti.
87. dakikada Djilobodji'nin topa elle müdahalesi sonrası Antalyaspor penaltı kazandı.
88. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic skoru eşitledi. 11
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, KanaBiyik xxx, Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xxx, Kenan Özer xxx (Muhammet Demir dk. 72 x), Twumasi xx (Güray Vural dk. 67 x), Kayode xxx
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Chibsah, Olkowski, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem
Teknik Direktör: Marius Sumudica
FTA Antalyaspor: Boffin xxx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ersan Gülüm xxx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik xx (Ufuk Akyol dk. 71 x), Fredy xx, Amilton xxx, Mukairu xx (Gustavo Blanco dk. 62 x), Jahovic xxx (Chico dk. 90 ?)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celustka, Nazım Sangare, Ndinga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Kayode (dk. 57) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 88 pen.) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Hakan Özmert (dk. 66) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Hakan Özmert, Boffin (Antalyaspor), Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.