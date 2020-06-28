Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

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<br>GAZİANTEP,(DHA)-<br>STAT: Kalyon<br>HAKEMLER: Serdar Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara<br>GAZİANTEP FK: Günay GüvençOğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural), Kayode<br>FRAPORT TAV ANTALYASPOR: BoffinBünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Amilton, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)<br>GOLLER: Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK) Dk. 88 Jahovic (P) (Fraport TAV Antalyaspor)<br>SARI KARTLAR: Oğuz Ceylan, Sousa (Gaziantep FK) Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)<br>KIRMIZI KART: Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)<br>Süper Lig'in 29´uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 58´inci dakikada Kayode´nin golüyle öne geçti. 66'ncı dakikada Antalyasporlu Hakan Özmert, rakibine yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antalyaspor, 88´inci dakikada Jahovic´in penaltı golüyle dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1´lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA<br>2020-06-28 23:23:07<br>

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