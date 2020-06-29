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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölge Kalkınma Ajanslarından E-ticaret atağı

İHA

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile bölgedeki şirketlere ve girişimcilere yönelik eticaret uzmanlığı eğitimleri verildi.

Bölge Kalkınma Ajanslarından E-ticaret atağı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile bölgedeki şirketlere ve girişimcilere yönelik eticaret uzmanlığı eğitimleri verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin girişimci ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonda Bölge Kalkınma Ajanslarının işbirliğinde bölgedeki girişimcilere eticaret uzmanlığı eğitimleri verildi. ETicaret Uzmanlığı Sertifika Programı” eğitimine, 9 ilden 250’den fazla girişimci katıldı. Toplam 8 gün 24 saat süren eğitim sonunda katılımcılara, “eticaret uzmanlığı” sertifikası verildi.
Eticaret pazar payını artırarak, eihracata katkı sunacak
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, pandemi sürecinde insanların mağaza mağaza gezmek yerine internet üzerinden sayısız mağazaya erişim sağlamayı tercih ettiğini belirterek, “Biz de bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamak amacıyla bölge kalkınma ajanslarımızla beraber bu eğitim programını hayata geçirdik. Eğitim, eticaret pazar payını artırarak, ülkemizin eihracatına önemli katkı sunacak. Dijitalleşen dünyada işletmelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitimlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
“İşletmelerin eticarete yönlendirilebilmeleri için çalışma yürüteceğiz”
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise, eticaretin dünya genelindeki hacminin son 3 yılda yüzde 73 artarak, 3,5 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekti. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüme gösteren global eticaret pazarının 2021 yıl sonu hedefi olan 5 trilyon dolarlık hacme ise 2020 yılının sonunda ulaşacağının öngörüldüğünü vurgulayan Maral, “Türkiye’de genç nüfus potansiyeli bakımından ilk 10 şehir arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde eticaret girişimlerinin sayısının artması, mevcut hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin eticarete yönlendirilebilmeleri amacıyla önümüzdeki dönemde bir dizi çalışma yürüteceğiz. Bu eğitim, bu çalışmaların ilki” ifadelerini kullandı.
“Eticareti rekabet için değerlendirmeliyiz”
Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da, Covid19 sürecinde eticaretin öneminin bariz bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Alanlı, “İnsanlar her türlü ihtiyaçlarını elektronik ortamda sipariş vererek temin ettiler. Bunun sonucunda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada eticaret hacmi hiç olmadığı kadar büyüyerek, gelişme gösterdi. Bizler de bölge olarak bu imkanı rekabet edilebilirliği artırmak için değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.
“Bölgenin dünyaya açılmasına katkıda bulunuyoruz”
WORLDEF Business School Genel Müdürü Orxan İsayev, eticaret uzmanlığı eğitim programında profesyonel girişimciler yetiştirildiğini söyledi. İsayev, “Kalkınma ajanslarının da desteği ile bölgenin kalkınmasına katkı sunan önemli bir eğitim programını hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde kalkınma ajansları ile eticaret ve eihracat eğitimlerimiz hız kazanacak. Online eğitimlerimiz sayesinde farklı bölgelerden girişimciler yetiştirilmesine ve bölgelerin kalkınmasına destek veriyoruz. Bu eticaret eğitimi programının da Güneydoğu bölgesinin dünyaya açılmasına ve bölgenin kalkınmasına katkısı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

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