Barışmak için evine davet ettiği teyzesinin eşini öldürdü

<br>Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Heny T. (24) husumetli olduğu teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı (52), barışmak için çağırdığı evde, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.<br>Olay, önceki gün Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Heny T., husumetli olduğu, başka bir şehirde yaşayan teyzesinin eşi Ahmet Hasan'ı barışmak için evine davet etti. Akşam yemeğinin ardından Heny T. ve Ahmet Hasan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında dolaptan av tüfeğini alan Heny T. teyzesinin eşini vurarak kaçtı.<br>İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Hasan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.<br>Polis, Heny T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ<br>2020-06-29 14:41:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.