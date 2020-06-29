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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı protokol töreni düzenlendi

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez'in de desteğiyle "Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokol Töreni" düzenlendi.

Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı protokol töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez’in de desteğiyle “Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokol Töreni” düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imzalanan protokol çerçevesinde Gaziantep’in Türkiye için pilot bir çalışmaya ev sahipliği yapacağına dikkati çekerek, “Doğru dijitalleşme, sorunlarımızı çözmede doğru modelleme ile Gaziantep örneği bütün dünyaya örnek olacak” dedi.
Dijital dönüşüm hedeflerini geliştirmek adına yeni dünya düzeninde önemli bir yer tutan teknolojik alt yapının şehirde de entegre olması için yoğun gayret sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, USTDA Direktörü Thomas R. Hardy ile Gaziantep Akıllı Şehir Master Planı Protokol Töreni gerçekleştirdi. Şahin, imzalanan protokolün Gaziantep öncülüğünde Türkiye’de emsal olacağını belirterek, “Hayata geçirilen iş birliği protokolü ile ‘Akıllı Şehir Master Planı’ önce Tüm Türkiye daha sonra ise bütün belediyeler için örnek oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sonrası imzalanan bu protokol artık çok daha önemli”
Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ‘Akıllı Kent’ kavramının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerel yönetimler manifestosu hazırlandığı sıralarda en önemli başlıklardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Cumhurbaşkanımıza belediyeler birliğinin yapması gerekenlerle ilgili çalışmaları anlattığımda ziyadesiyle memnun oldu ve ‘Akıllı Şehirleri’ himayesine aldı. Amerikan Büyükelçiliği’ne yaptığımız ziyarette, bu konu başlığı üzerinde özel çalışmak istediğimizi söyledik ve ABD’ye bu konu başlığı ile ilgili özel bir ziyaret yaptık. Dış ilişkiler Daire Başkanlığı’mızın organizasyonuyla Amerika’da birçok bu konuda çalışmış olan uluslararası firmalarını tek tek ziyaret ettik. Bu firmalar tek tek dönerek belediyeler birliğiyle ortak nasıl bir çalışma yapmak istedikleriyle ilgili bize fikirlerini söylediler. Arkasında Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüs’ü pandemi ilan ettiğinde Türkiye, bilim kurulunu hızlı oluşturup, hızlı kararlar alarak bu süreci sağlık tesisleri, sosyal güvenlik altyapı koordinasyonuyla iyi bir şekilde yönetti. Pandemi sonrası yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada anahtar kodları sağlıklı kentler, gıda güvenliği, akıllı tarım, akıllı gıda, akıllı şehir ve dijitalleşme olacak. 21’inci yüzyıl veri yüzyılı olacak. Bu yüzden bugün atılan imza pandemi sonrası çok daha önemli bir imza olacak ve bizim açımızdan hem şehrimiz için bir master plan hem de bütün ülkemiz için pilot çalışma. Gaziantep’in bu örneği Tüm Türkiye ve diğer belediyelerde örnek oluşturacak. Yeniden bu önemli imzada bizimle birlikte olan bütün paydaşlarımıza bütün gönlüm ve bütün yüreğimle müteşekkirim. Doğru dijitalleşme, sorunlarımızı çözmede doğru modelleme ile Gaziantep örneği bütün dünyaya örnek olacak” dedi.

“Sizin vizyonunuz bugünkü protokolün hayata geçirilmesini sağladı”
USTDA Direktörü Thomas R. Hardy, Türkiye ile gerçekleştirilen yatırım protokollerinin tarihinin eskiye dayandığını aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde akıllı kentler ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarında yine onlarla beraber yürüttük. Burada sayın başkan ve ekibine şükranlarımızı sunmak isteriz. Buraya gelene kadar ki süreçte yoğun emekleri oldu. Görünen o ki vatandaşlarına kaliteli altyapı sunmakta akıllı kentlerin getireceği nimetlerden faydalanmak için çok istekliler. Hem desteğiniz hem vizyonunuzu takdir ediyoruz. Sizin bu vizyonunuz ile biz bulunduğumuz bu noktaya gelebildik. Bizim sizinle uzun bir yolumuz olacak. Türkiye’deki akıllı kentlerin desteklenmesi konusunda önemli bir adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerinin akıllı kentlerin nimetlerinden faydalanması için her türlü çalışmayı yapıyor”
ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, elçilik olarak bütün birimleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve USTDA arasında imzalanan akıllı kentlerin geliştirilmesi için yapılan bu anlaşmadan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliği ve vizyonundan ötürü tekrar tebrik etmek isterim. Kendisi hemşehrilerine akıllı kentlerin getirdiği nimetlerden faydalanması için her türlü çalışmayı yapıyor. Kamu hizmetlerinde, iletişimde her türlü nimetten vatandaşlarının faydalanmaları için çok çalışıyor. Türkiye’de ki ABD diplomatik temsilciliklerinin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bizden ne zaman destek isterse akıllı kentlerin uygulanması, bunun ile ilgili yapılacak yardımlar ve atılacak adımlarda onlarla birlikte olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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