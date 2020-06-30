Nizip’te 217 kişi karantinada

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 62 evde 217 kişinin karantinada olduğu öğrenildi.

Nizip İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 62 hanede 217 kişinin karantinada olduğu belirtildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “29.06.2020 tarihinde 12 hanede 44 kişinin karantinaya alındı. 4 hanede yaşayan 12 kişinin karantinası sona erdi. Nizip’te halen 62 hanede 217 kişinin karantina altında bulunuyor, İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ilçe genelinde rastgele örnek almaya başlanacak” denildi.

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