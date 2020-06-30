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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, salgında çocukların ve gençlerin en büyük destekçisi oldu

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (COVID19) süresince geleceğin söz sahibi olacak çocukların ve gençlerin, başta eğitim olmak üzere sosyal ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde destek olmak amacıyla kentte yürütülen faaliyetler hızlandırıldı.

Büyükşehir, salgında çocukların ve gençlerin en büyük destekçisi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (COVID19) süresince geleceğin söz sahibi olacak çocukların ve gençlerin, başta eğitim olmak üzere sosyal ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde destek olmak amacıyla kentte yürütülen faaliyetler hızlandırıldı.
Küresel bir salgın tehdidi olarak kısa süre içerisinde dünyanın ana gündeminde geniş yankı uyandıran korona virüs nedeniyle, durma noktasına gelen gündelik yaşam, bir dizi standartların da değişimini zorunlu kıldı. Kuşkusuz, salgın döneminden en çok etkilenen kesim çocuklar ve gençler oldu. Öğrencilerin, eğitim ve öğretim hayatından uzun bir süre uzak kalmalarını gerekli kılan pandemi tehdidi, merkezi ve yerel yönetimlerin farklı projelerle insanların yaşamına dokunmayı mecburi bir hizmet olarak karşılarına çıkardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlattığı “Eğitim Dostu Gaziantep”, “Spor Dostu Kent” anlayışına korona döneminde ağırlık vererek, özellikle kariyerlerinde önemli bir dönemeç olarak görülen öğrencilerin sınav süreçlerinde gerek organize ettiği etkinlikleriyle gerekse de kaliteli öğretmenlerden oluşan RAUNT sistemini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (GASMEK) bünyesine dahil ederek eğitimin devamlılığına katkı sundu. Böylelikle hem öğrencilerin moral, motivasyonu yüksek tutuldu hem de özgüven kaybının önüne geçildi.
Pandemide Gasmek öğrencilerine ücretsiz online eğitim
Yeni tip korona virüs salgını ile başlayan süreçte 20192020 Eğitim Öğretim Yılı’nda GASMEK Etüt Kursları’ndan yararlanan öğrencilere teknolojik altyapısıyla uzaktan eğitime devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Eğitimde Fırsat Eşitliği” anlayışından hareketle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye hazırlanan 7 bin GASMEK öğrencisinin yararlandığı ve tamamen ücretsiz olan çevrimiçi “RAUNT Eğitime Destek Programı”, salgın nedeniyle okul ve etüt merkezinde ders göremeyen gençlere anlatım ve denemeleriyle evlerinden çalışma fırsatı sundu. YKS’ye sayılı günler kala bilgisayar ve cep telefonlarından ulaşabildikleri RAUNT sistemiyle ders konularına çalışan GASMEK öğrencileri, sınava iyi hazırlandıklarını belirterek, hedeflediği bölümler için çevrimiçi sistemin rakipleriyle arasında fark oluşturacağını ifade ettiler. Öğrenciler, konuları alanından uzman kişilerden dinlemenin hazırlıklarında daha fazla fayda sağlayacağının altını çizdi.
Büyükşehir, inovatif fikirler yarışmasıyla bir ilke imza attı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların inovatif fikirlere yönelik yatkınlığını arttırmak ve pandemi sürecinde evlerindeki boş vakti nitelikli kılmak amacıyla Türkiye’de ilk defa sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen inovasyon yarışmasında derece alan isimler belli oldu. Düzenlenen “Çocuk İnovasyon Yarışması Ödül Töreni” ile ödüller sahiplerini buldu.
Çocuklara 300 bin kitap ve satranç seti dağıtıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemide evde kalınan zamanı değerlendirmek adına Gaziantep Valiliği’nin başlatmış olduğu 14 kitap okuyan ve 14 sağlık kuralına uyan çocuklara Gaziantep Baklavası kampanyasına destek verdi. Başkan Şahin, kampanya kapsamında evde kalan çocuklara Büyükşehir Belediyesi olarak 300 bin kitap dağıttı, ödüller arasına “Direniş Antep Savunması” oyununu ve Mitat Enç kitabını eklendi.
23 Nisan’da fener alayı, şehri karış karış dolaştı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle ülke tarihinde önemli bir yer tutan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu bu yıl eşsiz bir etkinlikle Gazi şehirle buluşturuldu. Pandemiye karşı İçişleri Bakanlığınca alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yeni bir soluk kazandırdı. Büyükşehir, kentin iki merkez ilçesi olan Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde karış karış dolaştırarak çocuklar başta olmak üzere binlerce vatandaşla eşsiz bir kutlama gerçekleştirdi. Fener alayının sonunda TBMM’nin çağrısıyla saat 21.00’da Gaziantepliler ve Türkiye tek vücut, tek yürek İstiklal Marşı’nı okudu, balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Kent arşivi, koşulsuz erişime açıldı
Büyükşehir, Gaziantep’in hafızası olan Kent Arşivi’ni pandemi döneminde dijital bir ortama aktararak vatandaşın koşulsuz erişimine açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir tuşla Dünya’ya övündüğümüz, gurur duyduğumuz geçmişi gösteriyoruz” diyerek, sistemin açılışını yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sitesinden “#evdekalGaziantep” sekmesini tıklayarak ulaşılabilecek arşivde Gaziantep'in tarihi, kültürel ve sosyal hayatı gibi pek çok konuya kaynak olabilecek, 8 konu başlığı altında hazırlanmış 60 bin görüntüye ve her türlü bilgi ve belgeye koşulsuz evlerden bir tıkla erişilebilecek.
Pandemi, 23 Nisan coşkusuna engel olamadı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 96 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif kutlama etkinliği düzenledi. Karataş Akşemsettin Parkı’nda düzenlenen kutlamada, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde çevre apartmandaki çocuklar balkonlara çıkarak marşlar söyledi.
Engelsiz yaşam merkezi, öğrencilerinin her birine özel videolu eğitime başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, korona virüsü (COVID19) salgınından dolayı ara verdiği eğitimlerine online devam ederek Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Uzmanlar tarafından canlı yayınlarla destekleyici eğitim yayınları başladı. Öte yandan özel gereksinimli çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için kişiye özel videolar hazırlanarak ailelerine gönderildi.
19 Mayıs, şehrin dört bir yanında kutlandı
Yeni tip korona virüs'le (COVID19) mücadele kapsamında bu yıl Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, eşi görülmemiş bir kutlamayla Gazi şehirlilerle buluşturdu, hazırlanan 4 konvoyla 2 gün boyunca sokak sokak gezilerek, marşlarla, türkülerle coşkulu bir kutlama yaşatıldı.
LGS’de salgına tehdidine karşı hijyen paketi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için hazırlanan hijyen paketlerinin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin katılımıyla gerçekleşti. Şeker, su, dezenfektan mendili ve maskeden oluşan hijyen paketinin tanıtımının yapıldığı programda Başkan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğrencilerle bir araya gelerek sınav öncesi okula girişten itibaren oluşturulan hijyen koridorunun ve sosyal mesafenin nasıl uygulanması gerektiğini örnekledi.
Sanal ortamda 20 bin adet kitap gazi şehirlilerin hizmetine açıldı
Büyükşehir, teknoloji çağında ekitap kültürünün giderek insanların gündelik hayatında önemli bir yer kapladığının gözlemlenmesinden dolayı ebelediye hizmeti ile 20 binin üzerinde araştırma ve roman gibi birçok türü içerisinde barındıran kitapların bulunduğu dijital kitap belediyemiz kütüphanesini Gazi şehirlilerin hizmetine sundu. Böylelikle pandemide özellikle çocukların ve gençlerin örgün eğitimden uzak kaldığı bu süreçte kitap okuma alışkanlığının kazanması amaçlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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