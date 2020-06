Glutensiz un ve makarna yardımı, randevuyla yapıldı Yardımlar, periyodik olarak yapılmaya devam ediyor

Şehitkamil Belediyesi, 3 ayda bir çölyak hastalarına gerçekleştirdiği olduğu glutensiz un ve makarna yardımını, bu kez salgın riskine karşı randevu sistemi üzerinden yaptı. Aileler, randevu saatlerine göre yardımlarını aldılar.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un ve makarna dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, Haziran ayı içerisinde tespit edilen 621 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Son dönemde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle randevu sırasına göre maskeli şekilde Gıda Bankası’na gelen aileler, ateş ölçümlerinden sonra yardım paketlerini aldılar.

Yardımlar, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor

Şehitkamil Belediyesinin sağladığı hizmetin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Metin Oktan, “2008 yılında en büyük çocuğuma çölyak teşhisi konulmuştu. O günden bugüne kadar çocuğum normal un mamullerini tüketemiyor. Malum, glutensiz un fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı glutensiz unu almakta güçlük çekiyoruz. Bu konuda sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, her 3 ayda bir glutensiz un yardımında bulunuyor. Bunun yanı sıra iki paket de glutensiz makarna yardımında bulunuyor. Biz de buradan aldığımız un ile çocuğumuza istediği ekmek, pasta, kurabiye ve diğer hamur işlerini yaparak çocuğumuzun gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu bu yardımlar, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah, Belediye Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Glutensiz ürünler tüketmek zorundayım

Çölyak hastası olduğunu belirten 12 yaşındaki Furkan Koçyiğit, “Çölyak hastasıyım, glutenli ürünler bana yaramadığı için mecbur glutensiz ürünler tüketmek zorundayım. Bu konuda da Şehitkamil Belediyemiz, her 3 ayda bir bana glutensiz un yardımında bulunuyor. Buradan almış olduğumuz glutensiz unu tüketiyorum. Bundan dolayı Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

