Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapan kamyonet çarptığı kadın yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Karakaya Mahallesi'nde, hasat yapılan soğan tarlasında H.K. (35) idaresindeki kamyonetin geriye doğru manevra yaptığı sırada 66 yaşındaki F.A'ya çarptı. Ağır yaralanan kadın, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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