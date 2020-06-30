Yüzlerce öğrencinin girdiği sınavın okul gözetmeni olan müdürün testi pozitif çıktı YKS'de bina sorumlusu olan okul müdüründe korona tespit edildi

Gaziantep'te, hafta sonu yapılan Yüksek Öğretime Geçiş (YKS) sınavlarında bina sorumlusu olarak görev yapan bir okul müdüründe korona virüs tespit edildi. Okul müdürü, hastanede tedaviye alındı.
Gaziantep'te, 2728 Haziran tarihlerinde yapılan Yüksek Öğretime Geçiş (YKS) sınavlarında bina sorumlusu olarak görev yapan Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Kılınç’ta korona virüs tespit edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan Kılınç'ın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Testi pozitif çıkan okul müdürü Cengiz Kılınç'ın, hafta sonu iki gün boyunca yapılan üniversite sınavlarında Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi bina sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.