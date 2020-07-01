Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’u ziyaret etti.

Gaziantep’in başta sanayi olmak üzere, çevre, teknoloji ve ekonomik gücünü her zaman bir adım daha öteye götürmek amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gerçekleşen buluşmalarda, Gaziantep’e ilişkin; sanayi, akıllı kent, çevre ve ulaşım başlıkları ele alındı, planlanan projeler detaylandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şehirkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın da katılım sağladığı ziyaretler verimli geçti.

Gaziantep projeleri mercek altında

Ankara’ya yaptığı ziyarette ilk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelen Başkan Şahin, kentin sanayisi ve endüstrisi için sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak adına Büyükşehir Belediyesince kurulan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nin (BÜSEM) yeni çalışma sahasının belirlenmesi konusunda toplantı yaptı. Bunun yanı sıra toplantının devamında istihdam edilebilirliği artırmak adına bir diğer konu olan GASMEK Bilişim Akademisi projesi konuşuldu. Son olarak ise kentte; sağlık, sosyal, ulaşım, çevre, trafik, imar ve güvenlik hizmetlerinin dijital veri sistemine dayandırılması için Veri Koordinasyon Merkezi projesi ele alındı. Başkan Şahin’in Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la yaptığı görüşmede Biyogaz Tesisi Üst Kapama ve Çürütücü Dönüşüm Projeleri, Nizip Kamp Alanı Millet Bahçesi Dönüşümü,Şehitkamil İlçesi Atık Transfer İstasyonu Araç Temini, konuları değerlendirildi. Ankara ziyaretinin devamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’la görüşen Başkan Şahin, Doğalgaz Dönüşümü Yardım Projesi, Raylı Sistem İşletmesinin Elektrik Tarifesi ve Bey Mahallesi Trafo Merkezi konusundaki projeleri anlattı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretinin sonunda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Selim Dursun’la buluşan Başkan Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce ön projesi onaylanan, yaklaşık 10,4 kilometre ve 9 istasyondan oluşan GarDüztepeHastane Metro Hattı için izlenecek yol haritası hakkında istişareler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.