Gaziantep FK'da Twumasi şoku

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir yıllığına kiraladığı Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini gerekçe göstererek şehri terk etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Patrick Twumasi şoku yaşanıyor. Sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir yıllığına kiralanan ve ligde oynadığı 26 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik katkı veren Ganalı futbolcu, sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek izinsiz olarak kulüpten ayrıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır. Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020’de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir. Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır. Kulübümüz bu gelişmelerin ardından bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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