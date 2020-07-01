Gaziantep FK'da Twumasi şoku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'da Twumasi şoku

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden bir yıllığına kiraladığı Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini gerekçe göstererek şehri terk etti.

Gaziantep FK'da Twumasi şoku

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir yıllığına kiraladığı Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini gerekçe göstererek şehri terk etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Patrick Twumasi şoku yaşanıyor. Sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir yıllığına kiralanan ve ligde oynadığı 26 karşılaşmada 6 gol, 5 asistlik katkı veren Ganalı futbolcu, sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek izinsiz olarak kulüpten ayrıldı.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır. Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020’de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir. Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır. Kulübümüz bu gelişmelerin ardından bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır. Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi yaralandı
YEREL HABERLER İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi ...
Gaziantep FK'da Denizlispor maçı öncesi testler negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Denizlispor maçı öncesi testler ...
Doğru'ya rozetini Numan Kurtulmuş taktı Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru resmen AK Parti’ye geçti
YEREL HABERLER Doğru'ya rozetini Numan Kurtulmuş taktı Araban ...
Belediyeden hükümet gibi destek paketi Şahinbey Belediyesi hükumetleri aratmayacak bir destek paketi hazırladı Detayları netleşecek pakete göre daha önce biner TL yardım yapılan 7 bin aileye 2'şer bin TL daha verilecek Yeni evlenen çiftlere ise çamaşır makinesi, buzdolabı, oturma grubu gibi çeyizlik eşyalardan oluşan set hediye edilecek
YEREL HABERLER Belediyeden hükümet gibi destek paketi Şahinbey ...
Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin: Hiçbir şey hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen ...
Gaziantep kırsalındaki yollara yoğun bakım
YEREL HABERLER Gaziantep kırsalındaki yollara yoğun bakım
Termometre 43 dereceyi gördü, bunalan vatandaşlar deniz istedi Gaziantep, Temmuz ayının ilk gününde sıcaktan kavruluyor
YEREL HABERLER Termometre 43 dereceyi gördü, bunalan vatandaşlar ...
Devriye atan bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Devriye atan bekçiler hırsızı suçüstü yakaladı
İhracatçıların hedefi Balkan ülkeleri GTO’da hedef pazar: Balkanlar
YEREL HABERLER İhracatçıların hedefi Balkan ülkeleri GTO’da hedef ...
Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Ankara'ya yatırım çıkarması
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Kaybolan Yusuf bağda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan Yusuf bağda bulundu
Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı
Online eğitimler için Temmuz takvimi belirlendi
YEREL HABERLER Online eğitimler için Temmuz takvimi belirlendi
Halı sahalarda korona virüs sessizliği Vakaların arttığı Gaziantep’te halı sahaların kapalı olması Kahramanmaraş’a yaradı Gaziantepli halı sahacılar belirsizliğin kaldırılmasını istiyor Halı sahalar kapalı olunca vatandaş çevre illere gidiyor
YEREL HABERLER Halı sahalarda korona virüs sessizliği Vakaların ...
Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK galibiyete hasret kaldı
Gaziantep'te, otogara alınmayan asker yakınları 'sosyal mesafe'yi hiçe saydı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, otogara alınmayan asker yakınları ...
Eşinin boğazı kesilen gelin hiçbir şey görmemiş
YEREL HABERLER Eşinin boğazı kesilen gelin hiçbir şey görmemiş
Yüzlerce öğrencinin girdiği sınavın okul gözetmeni olan müdürün testi pozitif çıktı YKS'de bina sorumlusu olan okul müdüründe korona tespit edildi
YEREL HABERLER Yüzlerce öğrencinin girdiği sınavın okul gözetmeni ...
Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Şahinbey’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: “İhtiyaç olan her bölgede olacağız”
YEREL HABERLER Şahinbey’de asfalt çalışmaları aralıksız ...
Yedi Başak Derneği bu yılın Kurban Bayramı temasını kamuoyu ile paylaştı
YEREL HABERLER Yedi Başak Derneği bu yılın Kurban Bayramı temasını ...
Glutensiz un ve makarna yardımı, randevuyla yapıldı Yardımlar, periyodik olarak yapılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Glutensiz un ve makarna yardımı, randevuyla ...
Büyükşehir, salgında çocukların ve gençlerin en büyük destekçisi oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir, salgında çocukların ve gençlerin en büyük ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X