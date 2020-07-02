Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Serkan öldü

<br>Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, ağabeyi ile birlikte markete gitmek için evden çıkan Serkan Karalar'a (3), yolun karşısına geçmek isterken, minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Karalar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. <br>Kaza, önceki gün Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek üzere ağabeyi birlikte evden çıkan Serkan Karalar, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karalar'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ise sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ<br>2020-07-02 13:03:09<br>

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