200 bin işçiye korona virüs eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda çalışan 200 bin işçiye yeni tip Korona virüsünden (Covıd19) Korunma Tedbirleri Eğitimi vermeye başladı.

Kısa sürede Türkiye ve Dünya’yı etkisi altına alan ve ülkemizde korona virüse karşı verilen ulusal mücadelede başlatılan yeni normalleşme sürecinde tedbirlerin önemi daha da arttı. Bu kapsamda Gaziantep’in üretimde kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan 200 bin işçinin virüse karşı alacağı önlemler ve uyulması gereken kurallar hakkında eğitimler verilmesi için harekete geçildi. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında yapılan “Covıd19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü” kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) eğitmenleri tarafından “Covıd19 virüsünden Korunma Tedbirleri Eğitimi” verilmeye başlandı. Fabrika çalışanlarına, virüse karşı korunma yolları, uyulması gereken temizlik kuralları ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapan GASMEK eğitmenleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hatırlatıcı afişleri çalışma alanlarına astı.

Büyükşehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim devam ederken çalışan 200 bin işçinin sağlığının korunması ve bilinçlendirilmesini sağlayarak, her bireyin kendi denetimini sağlaması hedefliyor.

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