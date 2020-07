Down sendromlu maymun koruma altında İranlı model Qazal Yadegari’nin İstanbul’da yaşadığı lüks rezidansta ele geçirilen aslan ve piton da Gaziantep’e getirildi

Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan aslan, makak maymunu, piton, su ejderi ve yaban keçisi, İstanbul'da operasyonla yakalandı. Gaziantep’e getirilen hayvanlar hayvanat bahçesinde koruma altına alındı. Muayenesi yapılan makak maymununda ise down sendromu tespit edildi.

Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü en büyük hayvanat bahçesi olma unvanını elinde bulunduran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 1 erkek aslan, 4 makak maymunu, 7 piton yılanı, 7 su ejderi, 7 yaban keçisi ve birçok papağanın yeni yuvası oldu. Hayvanların yapılan sağlık kontrollerinde makak maymunlarının birinde down sendromu tespit edilirken, maymunlarla özel olarak ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin onları eliyle besledi.



İranlı modelin evinde yakalanan aslan ve piton da Gaziantep’e getirildi

Nisan ayında İstanbul’da İranlı model Qazal Yadegari'nin lüks dairesinde 1 erkek aslan ve 1 piton yılanı ele geçirilmişti. Yine İstanbul’da bir otomobil galerisinde, 4 makak maymunu ile 6 piton yılanı, 7 su ejderi, 7 yaban keçisi ve birçok papağanı Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’nci Bölge Şube Müdürlüğü yetkililerince el konuldu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirilen hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolleri sonrası özel bakıma alınan hayvanlardan 1 makak maymununda down sendromu tespit edildi. Koruma altına alınan maymunu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin meyveyle besledi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin çok özel bir mekan olduğunu belirterek, “Türkiye’de, sınırlarda yasal olmayan yollarda içeri sokulmaya çalışılan nerede ne hayvan yakalanırsa buraya gönderiyorlar. Çünkü burada çok iyi bakıldığına eminler. Büyük bir hayat, büyük bir sevgi oluştu, sağlıklı ortam var burada. Hayvanat bahçemiz bu özelliklerinden dolayı tercih ediliyor. Bu hayvanların bakımı çok zor. Buraya gelen hayvanları sevmek, bu işi aşk ile yapmak lazım. Başkanımız ve ekibi severek, aşkla yapıyor bu işi. Tür sayısı, çeşitlilik, hijyenik ortam, doğurganlık bakımından dünyanın en iyileri arasındayız. Bunu yapamayan, yönetemeyenler hayvanat bahçelerini kapatıyorlar ve Gaziantep’e gönderiyorlar. Bugün gelenlerde hem piton yılanlarımız, hem aslanımız yani alıp da bakılamayanların hepsinin buluştuğu hayat bulduğu, güçlendiği yer Gaziantep Hayvanat Bahçesi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise hayvanlara özel korumaya alındığını ifade ederek, beslenip tedavileri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi ailesi ile buluşacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.