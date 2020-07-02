İslahiye'de 'kaçak muayenehane' operasyonu: 2 gözaltı

'Anneannem ve ben'

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız muayenehaneye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda tıbbi malzeme ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binada Suriye uyruklu çiftin kaçak muayenehane açtığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, S.K. ile eşi S.T.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-07-02 17:12:54<br>

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