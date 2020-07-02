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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de 'kaçak muayenehane' operasyonu: 2 gözaltı

DHA

İslahiye'de 'kaçak muayenehane' operasyonu: 2 gözaltı

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri, ruhsatsız muayenehaneye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda tıbbi malzeme ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binada Suriye uyruklu çiftin kaçak muayenehane açtığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, S.K. ile eşi S.T.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-07-02 17:12:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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