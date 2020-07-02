Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rekoru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rekoru

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB), yılın ilk yarısında 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılının en fazla ihracat gerçekleştirilen ayının Haziran olduğunu ifade ederek, ihracatta normale dönüşün hızlandığını sözlerine ekledi.

Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rekoru

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (GAİB), yılın ilk yarısında 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2020 yılının en fazla ihracat gerçekleştirilen ayının Haziran olduğunu ifade ederek, ihracatta normale dönüşün hızlandığını sözlerine ekledi.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılının ilk altı aylık döneminin tamamlandığını ve bu süreç içerisinde Haziran ayının en fazla ihracat gerçekleştirilen ay olduğunu belirtti. Haziran 2020’de Gaziantep’ten 648 milyon 531 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracatına imza atılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 758 milyon 716 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kileci; Bölgenin ve Gaziantep’in Mayıs ayına göre ciddi bir ihracat artışı gösterdiğini ve pandemi öncesinde gerçekleştirilen ihracattan daha yüksek rakamlara ulaşıldığını söyledi. Yılın ilk yarısında Gaziantep’ten toplam 3 milyar 447 milyon 236 bin dolar, Bölgeden ise 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracat yapıldığı kaydedildi.
"Pandemi öncesinde gerçekleştirilen ihracatı geçtik"
Haziran 2020’de ihracatta ciddi bir toparlanma gözlendiğine dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yılın ikinci yarısında bu toparlanmanın devam edeceğine ve birçok sektörde ihracatın, pandemi öncesinde görülen seviyelere geleceğine inandıklarını belirterek, "2020 yılının ilk yarısını en az kayıpla kapatmaya çalıştık. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi, birçok sektörde ihracatı olumsuz etkiledi. Fakat 2020’nin ilk yarısını kapatırken, ihracat beklentileri endeksinin küresel anlamda artış yönünde bir seyir izlediğini görüyoruz. Haziran ayı ihracatında Birliklerimiz, geçtiğimiz aya göre yüzde 33, Gaziantep ise yüzde 34’lük bir artış göstermiştir. Bu rakamlarla, pandemi öncesinde gerçekleştirilen Şubat ayı ihracatını geçmiş bulunuyoruz. Hızlı bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteren veriler, önümüzdeki aylar için umut vadediyor. Diğer yandan, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız zorluklardan dünya bir ders çıkardı; mevcut ticari düzen ile işleri yürütmek mümkün değil. Online çalışma sistemine geçen ve ticaretlerini elektronik hale getiren firmalar; maliyetlerinin düştüğünü, zaman kaybının en aza indiğini, verimin ve kârın arttığını gördüler. Bizim anlatmaya çok önceden başladığımız dijitalleşmenin önemi bu kez tecrübe edilerek anlaşılmış oldu. Dünya genelinde gözlenen bu değişimler çerçevesinde Birliklerimiz, ticaretimizi dijitalleştirmek ve ihracatçılarımızı yaşanan gelişmelere hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği online eğitimlerine Haziran ayında da devam etti. Tamamı ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilen 5 eğitime toplamda 1177 kişi katıldı" dedi.
Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerine de değinen Kileci, “Bu süreçte; dış ticaret alanında Bölgedeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önce düzenlediğimiz 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Dış Ticaret Uzmanlığı Programlarımız online hale getirilmiştir. Bu program çerçevesinde Haziran ayında mezun veren ilk grubumuz, önümüzdeki günlerde üye firmalarımız ile buluşturularak bir kariyer günü düzenlenecektir. Tamamlanan bu eğitimi takiben, firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışanlar için mesai saatleri dışında olacak şekilde düzenlenen eğitimimiz ile Haziran ayının son haftası başlayan 3. bir eğitimimiz ise devam etmektedir. Temmuz ayı içerisinde başlayacak 4. grubumuz için de önümüzdeki günlerde başvurular toplanmaya başlanacaktır.” ifadelerinde bulundu.
"Haziran’da ihracat yapılan ülke sayısında da rekor"
2020 yılının ilk altı aylık döneminde bölgeden dünyanın farklı ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta ülke bazında büyük artış olduğu, GAİB ve Gaziantep için tüm zamanların en çok ülkeye ihracat yapılan ay rekoru kırıldığını ifade eden Başkan Kileci bu süreçte Bölgeden toplam 186 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,3 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15,4 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 186 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci; “Bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve Cibuti bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim, ile demirçelik mamülleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" dedi.
"Gaziantep Haziran ayında ihracatta yerini korudu"
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in 2020 yılı OcakHaziran döneminde 3 milyar 447 milyon 236 bin dolar ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6. ili olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Başkan Kileci Gaziantep’ten en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.
2020 yılı Haziran ayında GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin’den 70,7 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 68,8 milyon dolar, Malatya’dan 17,2 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 15 milyon dolar, Diyarbakır’dan 11,7 milyon dolar, Adıyaman’dan 7,8 milyon dolar, Kilis’ten 4,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinaya biber tarlasında girmek istedi
YEREL HABERLER Karantinaya biber tarlasında girmek istedi
Gaziler diyarından şehitler diyarına Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen ‘Gaziler diyarından Şehitler diyarına’ projesi yeniden başladı
YEREL HABERLER Gaziler diyarından şehitler diyarına Şahinbey ...
İslahiye'de 'kaçak muayenehane' operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER İslahiye'de 'kaçak muayenehane' operasyonu: 2 gözaltı
Down sendromlu maymun koruma altında İranlı model Qazal Yadegari’nin İstanbul’da yaşadığı lüks rezidansta ele geçirilen aslan ve piton da Gaziantep’e getirildi
YEREL HABERLER Down sendromlu maymun koruma altında İranlı model ...
Camiler periyodik olarak dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Camiler periyodik olarak dezenfekte ediliyor
GAÜN’de eğitim işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN’de eğitim işbirliği protokolü
200 bin işçiye korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER 200 bin işçiye korona virüs eğitimi
(Görüntülü) Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Koca'nın vakaların arttığını ...
Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı
YEREL HABERLER Gaziantep pandemi sürecinde ihracat rekoru kırdı
Korona virüs taramasında yılan paniği
YEREL HABERLER Korona virüs taramasında yılan paniği
Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depo ekonomiye katkı sağlayacak GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu “Et Borsası ve Et Hali Türiye'de örnek teşkil edecek" "Antep Fıstığı Lisanslı Depo Bu hasat sezonunda üreticimize hizmet vermeye başlayacak"
YEREL HABERLER Et Borsası ve Antep Fıstığı Lisanslı Depo ekonomiye ...
Gaziantep ihracatı normale dönüyor Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep'in ihracatı Haziran ayında yüzde 51.9 gibi önemli bir artışlı kendi normaline döndü"
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatı normale dönüyor Gaziantep Sanayi ...
Evi muayenehaneye çeviren karı koca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evi muayenehaneye çeviren karı koca gözaltına alındı
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği ...
Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te sokaklar tıklım tıklım Ne artan korona vakaları, ne de 44 derece sıcaklık Gazianteplileri evde tutamadı
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te sokaklar tıklım ...
Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki Serkan öldü
YEREL HABERLER Markete giderken minibüsün çarptığı 3 yaşındaki ...
Rüzgar bebek artık doya doya süt içiyor Muhtaç aileden yardımseverlere teşekkür
YEREL HABERLER Rüzgar bebek artık doya doya süt içiyor Muhtaç ...
Araban'da korona virüsten ilk ölüm Kaymakam Mutlu vatandaşları korona virüse karşı uyardı
YEREL HABERLER Araban'da korona virüsten ilk ölüm Kaymakam Mutlu ...
Seyir halindeki sap yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki sap yüklü tır yandı
Oto hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Oto hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı
Düğünlerin başlamasıyla silahlı magandalar yine ortaya çıktı Gaziantep’te havaya ateş açan düğün magandası silahı ile birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Düğünlerin başlamasıyla silahlı magandalar yine ...
Gaziantep FK'da Twumasi şoku
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Twumasi şoku
İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi yaralandı
YEREL HABERLER İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi ...
Gaziantep FK'da Denizlispor maçı öncesi testler negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Denizlispor maçı öncesi testler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X