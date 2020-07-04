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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen yayalar arasında arbede

DHA

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, çocuklarıyla yolun karşısına geçmek isteyen kişi ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, çevredekilerin de dahil olmasıyla arbedeye dönüştü. Arbede sırasında otomobil sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, dün öğleden sonra Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya yolu olmayan bulvarda 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kişi, yavaşlamayan araç sürücülerine tepki gösterdi. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aracını durdurup, tepki gösteren kişiyle tartışmaya başladı....

Araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen yayalar arasında arbede

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, çocuklarıyla yolun karşısına geçmek isteyen kişi ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, çevredekilerin de dahil olmasıyla arbedeye dönüştü. Arbede sırasında otomobil sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.<br>Olay, dün öğleden sonra Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya yolu olmayan bulvarda 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kişi, yavaşlamayan araç sürücülerine tepki gösterdi. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aracını durdurup, tepki gösteren kişiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı ve otomobil sürücüsü yere düşerek, başını çarptı. Olay sonrası baba ve 2 çocuğu yolun karşısına geçti. Bir süre sonra kendine gelen otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.<br>Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-07-04 11:05:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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