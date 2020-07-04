Göllüce kentsel dönüşümünde dükkanlara taşınmalar başladı Yeni işyerlerinin ilk tapusunu Şahin verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Göllüce Mahallesi’nde (Sanayi Mahallesi) başlattığı ve gönüllü dönüşüm metodu esaslı yürütülen “Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” yıkım çalışmaları tamamlandı.

4 bin 750 metre uzunluğunda yeni imar yolu açılarak sıcak asfalt serimi çalışmalarına girişti. Yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyen ve ilk iş yerlerinin hak sahiplerine tapusunu veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Güçlerimizi birleştirdik, çok zor olan bu işi kolaylaştırarak kısa sürede tapuları vermeyi başardık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Türkiye’de örnek projeler arasında yer alan ve kamusallaştırma sürecinde hiçbir mal sahibiyle mahkeme süreci yaşanmadan gerçekleşen 110 milyon TL’lik bütçeli Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde yıkım işlemleri bitti. İnşası tamamlanan iş yerlerine taşınmalar başladı. Öte yandan büyükşehir, GATEM Toptancılar Sitesi ile KÜSGET arasında kalan mahallenin istimlak sonrası altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlanılarak 4 bin 750 metre uzunluğunda yeni imar yolu açılarak sıcak asfaltın yapılmasının startını verdi. Yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KÜSGET Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş ile birlikte yapılan çalışmalarda gönüllü dönüşümle beraber sanayi sahasında kalan koca bir köyü sorunsuz kaldırdıklarını belirterek, Gaziantep Modeli ile güçlerini birleştirdiklerini, yürütülen çalışmalarla, çok zor denilen işi başardıklarını ifade etti. Öte yandan başkan Fatma Şahin, proje çerçevesinde Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yürütülen çalışmalarla yeni iş yerlerine kavuşan hak sahiplerini ziyaret ederek projenin ilk tapularını verdi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nce birinci kısım inşaatı tamamlanarak 103 adet iş yerinin kurası Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla gerçekleşmiş, 182 iş yerinin de çalışmaları ise sürdürülürken, 2021 yılının Haziran Ayı’na kadar iş yeri sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

“Yeni işyerleri daha çok kazansın, daha çok insan çalışsın”

Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projede çalışan herkese teşekkür ederek, “Gönüllü bir dönüşüm yaptık ve kimseyle mahkemeye gitmeden köyü kaldırdık. Küçük sanayimiz sıkışmıştı. Onların alanını geliştik ve şimdi yüzlerce yeni dükkan, yeni sanayi alanını şehrimize kazandırdık. Yeni sanayi demek, yeni iş yerleri, yeni istihdamlar, yeni üretim ve ekonomi demek. Buralar olmasaydı biz 6 organizesi olan bir sanayiyi yapamazdık. Buralar bizim ana damarımız, ustalar kıymetimiz. Gücümüzü birleştirdik, çok zor olan işi çok kolaylaştırdık. Kısa sürede bu tapuyu vermeyi birlikte başardık. Yeni işyerleri daha çok kazansın, daha çok insan çalışsın” şeklinde konuştu.

“Esnafımız yormadan tapu işlemini gerçekleştirdik”

KÜSGET Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, Başkan Fatma Şahin’in çok emeği olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Göllüce köyünce kamulaştırmasını yapıp esnafımıza yeni yer sağladınız. Bizde sizi mahcup etmeyerek 1 yıl içerisinde ilk etap iş yerlerimizi bitirdik, burada da tapularımızı esnafımızı yormadan çıkardık, ilk tapuyu da başkanımızın takdim etmenizi istedik” diye konuştu.

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