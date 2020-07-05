Otomobil gaspçıları kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep’te, bir otomobili çalan 2 şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Çalınan araçta yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve gasp edilen cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ekipleri, çalınan bir araçla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. Şahısların çaldığı araçta yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve gasp edilen bir de cep telefonu ele geçirildi.

Aracı gasp ederek kaçırmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.