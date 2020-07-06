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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 bağışıklığı Anka Hastanesi'ndeki antikor testiyle öğrenilebilecek

İHA

Covid-19 bağışıklığı Anka Hastanesi'ndeki antikor testiyle öğrenilebilecek

Vatandaşlar, korona virüs geçirip geçirmediklerini Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde yapılmaya başlanan antikor testleri ile öğrenebilecek. PCR testlerinde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen hatalı sonuç çıkma ihtimalini ortadan kaldıran antikor testleri ile semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar da tespit edilecek.
Korona virüs tanısı için yapılan PCR testlerinde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen hatalı sonuç çıkma ihtimalini ortadan kaldıracak olan antikor testleri Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Bu test ile hatalı sonuçların önüne geçilirken, hastalığı hiçbir belirti olmadan atlatanlar da tespit edilebilecek.

“Antikor testi ile şüphe ortadan kalkacak”
Antikor testleri ile ilgili bilgi veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, “Dünya genelinde herkese korono virüs testi yapılamadığından virüsün bulaştığı kişi sayısı tam olarak tespit edilememektedir. Bununla birlikte virüsü taşısa bile hiçbir belirti göstermeyen kişiler olduğu bilinmektedir. Bu kişiler, hastalığı ayakta hafif şekilde geçirse de başkalarına bulaştırma riski taşımaktadır. Bu nedenle hem gerçek sayıların tespit edilmesi hem de toplumların kazandığı bağışıklık seviyesinin değerlendirilmesi açısından antikor testleri çok önemlidir. Antikor testi bir nevi doğrulama testidir. Bu testlerle kişinin kanındaki antikor düzeyi kontrol edilerek kişinin aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı ortaya çıkmaktadır. Semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar ve özellikle PCR testlerinde yalancı negatif ve pozitif çıkan insanlar antikor testleri ile şüphelerinden kurtulacaktır” dedi.

“PCR testleri Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılıyor”
Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, sözlerinin devamında, “Korona virüs mücadelesinde uygulanan testlerden olan PCR testleri özel hastanelerde değil, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılıyor. Tüm hastaneler için böyle. Sadece Gaziantep Üniversitesi Hastanesi kendi testini kendi yapıyor. Biz korona virüs şüphesi ile hastanemize başvuran hastalarımızı acil servisten kabul edip büyük bir titizlikle tüm tetkikleri yapıyoruz. Hastalardan alınan numuneleri Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderiyoruz. Bazen hastalarda ilk iki seferde yapılan testin sonucu negatif çıkıp üç ya da dördüncü testte pozitif çıkabiliyor. Test negatif olsa dahi hastanın şikayetleri varsa ve akciğer tomografisinde bulgu varsa bu hastayı korona virüs (Covid19) şüphesiyle yatırıyor ya da tedaviye devam ediyoruz. Tek başına testin negatif olmasının hiçbir önemi yok. Hastanın endikasyonu varsa biz genellikle akciğerleri etkilenen hastaları hastanemizde yatırıyoruz. Hastada şikayet ve akciğer tomografi bulgusu yoksa hastaları ilaçlarını vererek evlerinde tedavi ediyoruz. Bazı hastalar farklı hastanelerde alınan sonuçlarda negatif, pozitif çıkmasına anlam veremiyordu. Şu an hastanemizde yaptığımız antikor testleri ile PCR testlerinde yalancı negatif ya da yalancı pozitif denilen hatalı sonuç çıkma ihtimalini ortadan kalkıyor“ ifadelerini kullandı.

Hastanenin bir katını sadece korona virüs tedavileri için ayırdıklarını dile getiren Dr. Av. Bayram, “Sağlık çalışanlarımız, gerekli tedavileri uygulamadan önce kişisel izolasyonlarını sağlayıp, hastalarımızın odalarına giriyor. Hastanemizde hastaları yoğun bakıma muhtaç bırakmayacak bir anlayışla ilerledik ve korona virüs hastalığından tamamen izole ederek, tedavi olmuş halde taburcu ettik. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tuttuğumuz hasta sayımız çok az. Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda pandemi başladığı günden bu yana hastane olarak süreci etkili ve hedefe ulaşan bir hizmet anlayışı ile başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum. Korona virüs nedeniyle ölen bir hastamız yok. Çoğu hastamızı da kısa sürede taburcu etmenin sevincini yaşıyoruz“ şeklinde konuştu.

Anka Hastanesi 24 saat hizmet veriyor
Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne korona virüs (Covid 19) şüphesi ile başvuran kişiler acil servisten kabul ediliyor. Acil servis bölümünden kabul edilen hastalar özel izole edilmiş odalarda titizlikle test aşamasından geçiriliyor. Numune alınan hastalara tomografi dahil tüm tetkikler yapılıyor. Hastanenin bir katı tamamen korona virüs hastaları için ayrılmış durumda. Akciğerinde bir endikasyon tespit edilen hastalar, korona virüslü hastalar için oluşturulan özel servislerde tek kişilik odalarda tedavi ediliyor. Durumu ağırlaşan hastalar özel oluşturulan yoğun bakım ünitelerine alınarak solunum cihazları eşliğinde tedavileri devam ediyor. Hastalar Enfeksiyon ve İç Hastalıkları Uzmanı tarafından sürekli olarak kontrol ediliyor, ek hastalığı olanlar için de hangi alanda ise uzman doktorlar günlük olarak hastalara yönlendiriliyor.

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