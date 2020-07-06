En çok ceza kesilen kentte bir günde 2 bin 70 kişiye daha ceza yazıldı

Türkiye’de pandemi sürecinde en çok cezanın kesildiği Gaziantep’te bir günde 2 bin 70 kişiye ceza yazıldı.

05 Temmuz 2020 günü Gaziantep genelinde toplam 2 bin 70 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Denetlenen 201 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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