Bir evde 2750 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep polisi bir ikamette yaptığı aramada 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Beyazlar mahallesinde bir ikamette gerçekleştirilen aramada, 2 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlatıldı.

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