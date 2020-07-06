Gaziantep'te tehlikeli serinlik

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden atladıkları derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.<br>İslahiye'de 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise Aydınlık Mahallesi'nden geçen ve etrafı çevrelenmiş Göz Deresi'ne tehlikeye aldırış etmeden atlıyor. Çocuklar, derede yüzerek, serinlemeye çalışıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-07-06 14:54:02<br>

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