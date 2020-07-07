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Gaziantep polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyetine bağlı polisler tarafından Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi İncilikaya mahallesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlatıldı.

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