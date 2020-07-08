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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde bin 75 dar gelirli kadına 1 milon 250 bin TL mikrokredi desteği

İHA

Gaziantep'te pandemi sürecinde korona virüs salgının etkilenen bin 750 mikrogirişimci dar gelirli kadına 1 milyon 250 bin TL kredi desteği sağlandı.

Pandemi sürecinde bin 75 dar gelirli kadına 1 milon 250 bin TL mikrokredi desteği

Gaziantep'te pandemi sürecinde korona virüs salgının etkilenen bin 750 mikrogirişimci dar gelirli kadına 1 milyon 250 bin TL kredi desteği sağlandı.
2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programının (TGMP), dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil
olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği, pandemi sürecinde de devam ediyor. 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 990 milyon liraya ulaşmıştır. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı bugüne kadar 185 bin kadını ekonomik hayata dahil edilirken, yeterli finansman kaynağı bulunması durumunda, yaklaşık 3 milyondan fazla yoksul kadının ekonomik hayata dahil edilmesi hedefleniyor. Mikrokredi, korona virüsü salgınından etkilenen işyeri sahibi bin 750 mikrogirişimci dar gelirli kadına 1 milyon 250 bin TL kredi desteği sağlandı. Vakıftan yapılan açıklamada, "Bu destek hem nakdi hem de “İyilik İçin Sosyal İşletme” sloganıyla hareket ederek dar gelirli kadınların temizlik ürünlerini uygun maliyetlerle tedarik, etmelerine aracı olmuştur. Dar gelirli kadınlar bu ürünleri en az yüzde 60 kârla satış yaparak hem aile bütçelerine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştır. Mikrokredinin destek kredisi bankaların yapılandırma mantığı yerine mevcut kredilerine ek olarak verilmiştir. Bu sayede işleri azalan veya hiç iş yapamayan dar gelirli kadınların bir nebzede olsa ayakta kalmalarına yardımcı olunmuştur. Teşvik belgelerindeki veriler çerçevesinde Türkiye’de kişi başı yatırım maliyetleri dikkate alındığında yabancı sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 928 bin lira yerli sermaye marifetiyle 1 kişinin istihdamı için gerekli yatırım tutarı 385.000 lira iken, mikrokredi vasıtasıyla, yoksulların kendi kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunabilmeleri ve mikrogirişimci olabilmeleri için ihtiyaç duyulan sermaye sadece ve sadece bin liradır. Vakfımız, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı salgın döneminde mikrogirişimci dar gelirli kadınlara destek olmakla beraber 61 il 94 şubesinde çalışan toplam 250 çalışanını da desteklemiştir. TİSVA salgın süresi boyunca hiçbir personelini ücretsiz izne çıkarmamakla birlikte kısmi çalışma ödeneği gibi devlet destekli yardım paketlerine de başvuruda bulunmamıştır. TİSVA çalışanlarına haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma modelini uygulamaktadır. Bu çalışma modeli sayesinde mevcut iş verimliliği yüzde 30 artmış olup, vakfın giderlerinde yüzde 20’lik tasarruf sağlanmıştır. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı “Mutlu İnsan. Mutlu Türkiye” mottosuyla çalışanlarının haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma modelini uygulayarak kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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