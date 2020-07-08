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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.

Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.
Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde son günlerde vakalar da ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hastalıkla ilgili belirtileri olan vatandaşlarımızın sağlık kurumunu arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Hastaneye test talebiyle gitmeyelim. Evlerinizde kalmanız, panik yapmamanız ve tedbirlere uymanız önemlidir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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