Kaymakam Mutlu’dan korona virüs uyarısı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.

Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde son günlerde vakalar da ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hastalıkla ilgili belirtileri olan vatandaşlarımızın sağlık kurumunu arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Hastaneye test talebiyle gitmeyelim. Evlerinizde kalmanız, panik yapmamanız ve tedbirlere uymanız önemlidir" ifadelerini kullandı.

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